Asociación Venadense de Básquet

Olimpia volvió a hacer historia: protagonistas, números y claves del tetracampeonato

El equipo del barrio General San Martín derrotó 72 a 60 a Atlético Elortondo en el quinto partido de la final y conquistó su cuarto título consecutivo. Después de perder los dos primeros encuentros como local, ganó dos veces en Elortondo y cerró la serie ante un estadio colmado. Manuel García pasó del tricampeonato como jugador a festejar su primera corona como entrenador.