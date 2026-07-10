Olimpia BBC volvió a escribir una página dorada en la historia del básquet regional. El conjunto venadense superó por 72 a 60 a Atlético Elortondo, cerró la serie final por 3 a 2 y se consagró campeón del Torneo Apertura 2026 de la Asociación Venadense de Básquet.
Olimpia volvió a hacer historia: protagonistas, números y claves del tetracampeonato
El equipo del barrio General San Martín derrotó 72 a 60 a Atlético Elortondo en el quinto partido de la final y conquistó su cuarto título consecutivo. Después de perder los dos primeros encuentros como local, ganó dos veces en Elortondo y cerró la serie ante un estadio colmado. Manuel García pasó del tricampeonato como jugador a festejar su primera corona como entrenador.
La celebración tuvo lugar el pasado jueves por la noche en un estadio del barrio General San Martín completamente colmado. Allí, Olimpia confirmó un ciclo extraordinario y alcanzó el tetracampeonato, luego de haber ganado el Clausura 2024, el Apertura 2025, el Clausura 2025 y el Apertura 2026.
No fue una consagración sencilla. Atlético Elortondo ganó los primeros dos partidos en Venado Tuerto y dejó al campeón contra las cuerdas. Sin margen de error, Olimpia respondió con dos victorias como visitante y forzó un quinto juego que terminó resolviendo ante su gente.
Una final que comenzó cuesta arriba
Atlético sorprendió en los primeros compromisos de la definición y se impuso por 67 a 62 y 81 a 74 en el estadio de Olimpia. Con la serie 2-0, el equipo de Elortondo quedó a solamente un triunfo del campeonato y tuvo dos oportunidades para definir como local.
Sin embargo, Olimpia volvió a mostrar el carácter que caracterizó todo su ciclo ganador. Primero se impuso por 78 a 64 en el tercer punto y luego ganó un encuentro mucho más cerrado por 55 a 49, resultado que trasladó nuevamente la definición a Venado Tuerto.
En el partido decisivo, el local consiguió quebrar la resistencia de Atlético durante la segunda mitad. Tras llegar al descanso arriba por 34 a 31, Olimpia construyó una diferencia importante durante el tercer cuarto y terminó imponiéndose por 72 a 60.
Heraldo Russo, dominante cerca del aro, y Bautista Bazzetti, determinante desde el perímetro, fueron dos de las grandes figuras de la noche. También resultó fundamental el aporte de Damián Palacios, quien marcó el ritmo del equipo y volvió a ocupar un rol central en una nueva conquista.
Manuel García, del tricampeonato como jugador al título como entrenador
La consagración tuvo un significado especial para Manuel García, quien afrontó su primer torneo como entrenador del plantel masculino después de retirarse como jugador tras conseguir tres campeonatos consecutivos.
En su estreno desde el banco, “Manolo” consiguió prolongar la racha y conducir al equipo hacia el cuarto título seguido.
“Cómo no emocionarse con lo que hicieron estos jugadores. Me saco el sombrero por la entrega, por las ganas y por no conformarse nunca”, expresó García una vez finalizado el encuentro.
El entrenador destacó especialmente la reacción del grupo después de las dos derrotas iniciales como local.
“Sabían que estábamos en deuda con nuestra gente por haber perdido los primeros dos juegos y siempre quisieron ir hacia adelante y poner la cara. Todo este esfuerzo tuvo su premio”, remarcó.
García también evitó atribuirse de manera individual el éxito conseguido en su primera experiencia al frente del plantel.
“Es la primera vez que me toca agarrar el banco y pudimos seguir con la misma racha. Me siento un privilegiado, pero estos no son triunfos individuales, sino colectivos y de todo el equipo”, sostuvo.
El festejo, de todos modos, fue breve. Olimpia debía retomar los entrenamientos para continuar su participación en la competencia federal.
“No queremos relajarnos nunca”, afirmó el entrenador, quien cambió la camiseta por la conducción técnica, pero volvió a terminar un torneo levantando el trofeo.
Palacios: “Esta fiesta demuestra la pasión que vivimos en el club”
Otro de los grandes protagonistas fue Damián Palacios, máximo referente del equipo y uno de los jugadores que personifican el sentido de pertenencia de este Olimpia tetracampeón.
Palacios comenzó felicitando a Atlético Elortondo por la exigencia planteada durante los cinco encuentros.
“Primero quiero felicitar a Atlético porque nos la hizo pasar muy mal. Estuvimos muy tristes después de los dos partidos que nos ganaron acá, pero el equipo decidió ir, poner la cara y jugar como había que jugar”, expresó.
Para el experimentado jugador, la recuperación del equipo reflejó el compromiso de un plantel que se negó a dar por terminada la serie.
“Yo soy de este club y creo que toda la gente que estaba afuera se dio cuenta de la pasión que vivimos acá y de lo que significa para nosotros esta fiesta”, aseguró.
El marco de público también movilizó al referente de Olimpia. El estadio lució como en las grandes jornadas de la institución y acompañó al equipo durante toda la definición.
“Ver toda esta gente, como en las mejores épocas, con la cancha llena, es algo muy especial. Tengo palabras de agradecimiento para todos”, manifestó.
Palacios dedicó además un reconocimiento especial a García, su excompañero y actual entrenador.
“Es un orgullo que Manolo me dirija. Si bien hace años trabaja con el básquet femenino, esto era otra cosa. Poder hacerle caso y verlo campeón nos genera una felicidad enorme”, señaló.
Consultado sobre su futuro, el jugador dejó en claro que conserva intacta su motivación.
“Creo que un tiempo más vamos a estar. Hay que cuidarse y seguir. Sigo siendo un pibe, divirtiéndome y jugando en mi club, con mi gente. Me apasiona”, afirmó.
También valoró la respuesta física y mental del plantel en una etapa marcada por la acumulación de partidos entre el torneo local y la competencia federal.
“Fue muy duro porque tuvimos demasiados encuentros en poco tiempo, pero el equipo se repuso a todo. Logramos el primer objetivo y uno se queda en paz porque siente que el trabajo fue el correcto”, concluyó.
Los números del tetracampeón
Olimpia completó una campaña de enorme regularidad. Cerró la fase inicial de manera invicta después de ganar sus 14 partidos y avanzó a los playoffs como el principal candidato.
En los cuartos de final eliminó a Sportsman de Villa Cañás con victorias por 84 a 51 como local y 79 a 72 como visitante.
En semifinales enfrentó a su clásico rival, Centenario. Ganó el primer partido por 67 a 62, perdió su invicto en el “Mateo Migliore” por 86 a 66 y se quedó con el tercer encuentro por un ajustado 64 a 61.
En la final ante Atlético Elortondo perdió los dos primeros puntos, pero consiguió una remontada memorable con tres victorias consecutivas.
En total, el campeón disputó 22 partidos, con 19 victorias y solamente tres derrotas. Promedió 76,7 puntos a favor y 65,2 en contra por encuentro.
Principales anotadores
El máximo anotador de Olimpia en el campeonato fue Manuel Sagardía, con 302 puntos en 22 partidos, para un promedio de 13,7 por juego.
El mayor promedio perteneció a Álvaro Chervo, quien convirtió 172 puntos en 12 presentaciones, con una media de 14,3.
Luego se ubicaron: Nicolás Rizzotti: 10,6 puntos por partido. Leandro Gerez: 9,9. Heraldo Russo: 9,6. Bautista Bazzetti: 9,3.
El plantel campeón
El equipo tetracampeón estuvo integrado por:
Ángelo Cortes, Facundo Amaya, Leandro Gerez, Marcos Guaci, Bautista Bazzetti, Marcelo Cinquini, Santiago García, Ian Bianchi, Nicolás Rizzotti, Gaspar Silva Powell, Valentino Rivoira, Damián Palacios, Manuel Sagardía, Nicolás Rabolini, Heraldo Russo, Joaquín Braidotti, Marcelo Piuma, Álvaro Chervo y Franco Montemagio.
Entrenador: Manuel García.
Ayudante: Carlos López Jordán.
Preparador físico: Rodrigo Mondino.
Kinesiólogo: Matías Paolinelli.
Utilero: Álvaro Cristales.
Mánager: Andrés Rodríguez.
Con esta nueva conquista, Olimpia BBC llegó a 12 campeonatos en la máxima categoría de la Asociación Venadense de Básquet. Su primera consagración fue en el Apertura de 1986. Luego volvió a festejar en 1988, 1991, 1994, 1995, 1996, Apertura 1998 y Anual 2021.
La actual serie comenzó con el Clausura 2024 y continuó con los dos campeonatos de 2025 y el Apertura 2026.
De esta manera, Olimpia se ubicó en el quinto lugar de la tabla histórica de títulos, detrás de Atlético Elortondo, Deportivo Atenas, Peñarol de Elortondo y Argentino de Firmat.