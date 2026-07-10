El Gran Premio de Gran Bretaña dejó una imagen poco habitual. Verstappen, que marchaba tercero y encaminado a sumar otro podio, abandonó a cuatro vueltas del final por una falla en el alerón trasero. El incidente no fue aislado: apenas una semana antes, en Austria, un problema similar ya había condicionado su clasificación.
¿Qué hará Verstappen? Red Bull busca demostrar que sigue siendo su mejor opción
El futuro de Max Verstappen vuelve a estar en el centro de la escena tras otro fin de semana complicado para Red Bull en Silverstone.
La repetición de un desperfecto sobre un elemento clave del monoplaza encendió las alarmas dentro del equipo. El propio tetracampeón fue contundente al advertir que este tipo de inconvenientes "empiezan a ser peligrosos", una declaración que reflejó tanto su preocupación como su creciente frustración.
Verstappen y Red Bull: ¿un futuro incierto?
El rendimiento del Red Bull tampoco ayuda. Después de dominar durante varias temporadas, el equipo perdió terreno frente a sus rivales y, en numerosos fines de semana de este campeonato, aparece apenas como el cuarto coche de la parrilla. Aun así, el holandes continúa sosteniendo los resultados gracias a su capacidad para encontrar rendimiento incluso cuando el medio mecánico no responde.
Ese contexto reactivó los rumores sobre su futuro. Si bien su contrato es hasta fines de 2028, distintas versiones indican que las cláusulas vinculadas al rendimiento podrían abrir una puerta para una salida anticipada si el equipo deja de ser competitivo.
En las últimas semanas trascendió además que el grupo de trabajo del piloto mantuvo conversaciones con McLaren y otros equipos para conocer las posibilidades que ofrece el mercado, conversaciones habituales en esta época de la temporada.
Pero no parece tan sencillo, McLaren tiene asegurada su dupla con Lando Norris y Oscar Piastri, Mercedes renovó recientemente a George Russell y mantiene su apuesta por Kimi Antonelli, mientras que Ferrari cuenta con Charles Leclerc y Lewis Hamilton bajo contrato.
Por eso, más allá de las especulaciones, el escenario más lógico sigue siendo la continuidad de Verstappen en Red Bull.
Entre la frustración y la esperanza en Red Bull
El neerlandés construyó toda su carrera dentro de la estructura de Milton Keynes. Allí debutó siendo adolescente, consiguió sus cuatro campeonatos mundiales y desarrolló una relación de absoluta confianza con el equipo. Además, Red Bull ya demostró en otras oportunidades su capacidad para revertir situaciones complejas mediante el desarrollo técnico.
La diferencia es que ahora el margen de error es mucho menor. Verstappen atraviesa uno de los mejores momentos deportivos de su carrera y quiere un coche capaz de pelear por victorias de manera consistente. Si Red Bull consigue resolver los problemas de confiabilidad y recuperar competitividad durante la segunda mitad de la temporada, tendrá argumentos para retener a su principal figura.
De lo contrario, los rumores dejarán de ser simples especulaciones y pasarán a convertirse en un verdadero problema para el equipo austríaco.