Ferrari fue el primer equipo en girar sobre el nuevo circuito de Madrid durante una jornada de filmación. El trazado recibirá al Gran Premio de España del 11 al 13 de septiembre.
Leclerc y Hamilton inauguraron el Madring con Ferrari
Ferrari se convirtió este jueves en el primer equipo de Fórmula 1 en rodar sobre el Madring, el nuevo circuito de Madrid que se incorporará al calendario del Campeonato Mundial como sede del Gran Premio de España.
Lapping up that Spanish sun during filming day 😍 pic.twitter.com/PsZRDLy07O— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) July 9, 2026
La escudería italiana fue la primera en poner un Fórmula 1 en pista sobre el nuevo circuito de Madrid durante una jornada de filmación. El trazado debutará como sede del Gran Premio de España el próximo 13 de septiembre y Ferrari llegó a la capital española después de lograr en Silverstone la victoria número 250 de su historia en el Campeonato Mundial. Leclerc y Hamilton completaron las primeras vueltas de un Fórmula 1 en el Madring.
Charles Leclerc fue el encargado de completar las primeras vueltas con el SF-26 durante la jornada de filmación organizada en el nuevo escenario. Más tarde, su compañero de equipo, Lewis Hamilton, también salió a pista para girar sobre el trazado madrileño.
El Madring, que combina calles públicas con sectores permanentes, albergará el Gran Premio de España durante el fin de semana del 11 al 13 de septiembre, con la carrera prevista para el domingo 13.
La actividad llegó después de la exhibición realizada en mayo por el español Carlos Sainz, quien recorrió parte del circuito junto al periodista Lawrence Barretto, de F1.com, a bordo de un Ford Mustang. Esta vez, en cambio, fue la primera ocasión en la que un monoplaza de Fórmula 1 recorrió el trazado de 20 curvas.
Como ocurre en todas las jornadas de filmación, Ferrari trabajó bajo las limitaciones reglamentarias establecidas por la FIA, con un kilometraje reducido y la utilización de neumáticos promocionales de Pirelli. Aun así, la sesión permitió a Leclerc, Hamilton y al equipo obtener las primeras impresiones del circuito antes de su estreno oficial en el calendario.
Más allá de las limitaciones propias de una jornada de filmación, la actividad representó la primera oportunidad para que Ferrari y sus pilotos comenzaran a conocer el comportamiento del Madring. Las impresiones recogidas por Leclerc y Hamilton servirán como punto de partida de cara al Gran Premio de España, cuando el nuevo circuito madrileño haga su estreno oficial en el Campeonato Mundial de Fórmula 1.