Torneo Apertura

Central Córdoba le ganó a Riestra y se alejó del fondo de la Zona A

Con el triunfo, el equipo que dirige Lucas Pusineri subió al undécimo lugar de la zona A, con 12 unidades, mientras que el “Malevo” es anteúltimo en la zona, con seis puntos y todavía sin triunfos.