Central Córdoba le ganó a Riestra y se alejó del fondo de la Zona A

Central Córdoba fue efectivo en el primer tiempo y se impuso por 1-0 ante Deportivo Riestra en el partido que disputaron esta noche, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la undécima fecha del Torneo Apertura 2026.
Con el triunfo, el equipo que dirige Lucas Pusineri subió al undécimo lugar de la zona A, con 12 unidades, mientras que el “Malevo” es anteúltimo en la zona, con seis puntos y todavía sin triunfos.
Central Córdoba fue efectivo en el primer tiempo y se impuso por 1-0 ante Deportivo Riestra en el partido que disputaron esta noche, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la undécima fecha del Torneo Apertura 2026.
El único gol del partido llegó en el segundo minuto de descuento del complemento, por parte del delantero Ezequiel Naya.
Con el triunfo, el equipo que dirige Lucas Pusineri subió al undécimo lugar de la zona A, con 12 unidades, mientras que el “Malevo” es anteúltimo en la zona, con seis puntos y todavía sin triunfos.
En la próxima fecha, el “Ferroviario” deberá visitar a Estudiantes, el lunes 23 de marzo a las 19:00, mientras que los dirigidos por Gustavo Benítez recibirán a San Lorenzo, el miércoles 25 a partir de las 19:00.