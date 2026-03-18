#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Torneo Apertura

Central Córdoba le ganó a Riestra y se alejó del fondo de la Zona A

Con el triunfo, el equipo que dirige Lucas Pusineri subió al undécimo lugar de la zona A, con 12 unidades, mientras que el “Malevo” es anteúltimo en la zona, con seis puntos y todavía sin triunfos.

Central Córdoba vs Riestra. Foto: @prensariestraCentral Córdoba vs Riestra. Foto: @prensariestra
Seguinos en
Por: 

Central Córdoba fue efectivo en el primer tiempo y se impuso por 1-0 ante Deportivo Riestra en el partido que disputaron esta noche, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la undécima fecha del Torneo Apertura 2026.

Central Córdoba vs Riestra. Foto: @prensariestraCentral Córdoba vs Riestra. Foto: @prensariestra

El único gol del partido llegó en el segundo minuto de descuento del complemento, por parte del delantero Ezequiel Naya.

Cómo siguen

Con el triunfo, el equipo que dirige Lucas Pusineri subió al undécimo lugar de la zona A, con 12 unidades, mientras que el “Malevo” es anteúltimo en la zona, con seis puntos y todavía sin triunfos.

En la próxima fecha, el “Ferroviario” deberá visitar a Estudiantes, el lunes 23 de marzo a las 19:00, mientras que los dirigidos por Gustavo Benítez recibirán a San Lorenzo, el miércoles 25 a partir de las 19:00.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Central Córdoba
Deportivo Riestra
Liga Profesional de Fútbol de AFA
Estudiantes de La Plata
San Lorenzo de Almagro

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro