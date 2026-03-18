Torneo Apertura 2026

Lanús goleó a Newell’s y se asienta en zona de clasificación

Con el triunfo, el equipo que dirige Mauricio Pellegrino alcanzó el cuarto puesto de la zona A con 15 unidades, y un partido menos que el resto, mientras que la “Lepra” se mantiene en el último lugar, en un torneo para el olvido, con apenas tres puntos.