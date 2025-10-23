Liga Profesional

Central Córdoba le ganó a Huracán y se subió a la cima de la Zona A

Con este resultado, Central Córdoba lidera la Zona A con 21 puntos, producto de 5 victorias, 6 empates y solo 2 derrotas. En la próxima fecha, los santiagueños recibirán a Racing en el Madre de Ciudades, buscando seguir en lo más alto.