Central Córdoba le ganó a Huracán y se subió a la cima de la Zona A

Huracán vs Central Córdoba. @CAHuracan
 0:41
Por: 

En una noche intensa en el Tomás Adolfo Ducó, Central Córdoba consiguió un triunfo de oro al vencer 1-0 a Huracán por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El equipo de Omar De Felippe mostró solidez, carácter y aprovechó su chance para quedarse con tres puntos vitales en la pelea por el liderazgo de la Zona A.

Huracán vs Central Córdoba. @CAHuracanHuracán vs Central Córdoba. @CAHuracan

El inicio no fue sencillo para el Ferroviario, que sufrió con la pelota parada y debió resistir los embates del local. Sin embargo, con el correr de los minutos se acomodó en el campo, ajustó en el mediocampo y salió rápido de contra.

Así llegó la apertura del marcador: una gran corrida de Perrelló por izquierda terminó con la asistencia para Fernando Martínez, que empujó la pelota en el área para el 1-0.

Segundo tiempo

En el complemento, Huracán fue con todo en busca del empate, pero se encontró con un equipo ordenado y combativo, que se cerró bien atrás y supo aguantar el resultado en un clima caliente en las tribunas. El Ferro mostró oficio y se llevó una victoria clave fuera de casa.

Cómo siguen

Con este resultado, Central Córdoba lidera la Zona A con 21 puntos, producto de 5 victorias, 6 empates y solo 2 derrotas. En la próxima fecha, los santiagueños recibirán a Racing en el Madre de Ciudades, buscando seguir en lo más alto.

Huracán vs Central Córdoba. @CAHuracanHuracán vs Central Córdoba. @CAHuracan

En tanto, Frank Kudelka quedó en la cuerda floja en Huracán, con fuertes críticas de los hinchas y un futuro incierto.

