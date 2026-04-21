Liga Profesional

Central Córdoba venció a 4 a 3 a Platense y volvió a sonreír

Lluvia de goles en el Madre de Ciudades: el Ferroviario derrotó al Calamar por 4-3 en un encuentro vibrante para retomar la senda del triunfo. En la próxima fecha, el Ferroviario visitará a Lanús el viernes 24 desde las 19.15, mientras que Platense recibirá a San Lorenzo en Vicente López a las 21.30 del mismo día.