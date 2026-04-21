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Central Córdoba venció a 4 a 3 a Platense y volvió a sonreír

Lluvia de goles en el Madre de Ciudades: el Ferroviario derrotó al Calamar por 4-3 en un encuentro vibrante para retomar la senda del triunfo. En la próxima fecha, el Ferroviario visitará a Lanús el viernes 24 desde las 19.15, mientras que Platense recibirá a San Lorenzo en Vicente López a las 21.30 del mismo día.

Central Córdoba vs Platense. Foto: @caplatenseCentral Córdoba vs Platense. Foto: @caplatense
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En un encuentro vibrante y cargado de emociones, Central Córdoba derrotó 4-3 a Platense en el estadio Estadio Único Madre de Ciudades, por la fecha 15 de la Zona A del Torneo Apertura, y consiguió una victoria fundamental para recuperarse en el campeonato.

El partido arrancó cuesta arriba para el Ferroviario, ya que el Calamar se puso en ventaja con un golazo de tiro libre de Franco Zapiola. Sin embargo, la reacción fue inmediata: apenas cinco minutos después, Alejandro Maciel igualó de cabeza para devolverle la esperanza al local.

Antes del cierre del primer tiempo, Fernando Martínez puso el 2-1 para Central Córdoba, que se fue al descanso en ventaja.

Segundo tiempo

Ya en el complemento, el equipo santiagueño golpeó nuevamente con el tanto de Ezequiel Naya, que amplió la diferencia y parecía encaminar el triunfo. No obstante, Platense no bajó los brazos: el ex Güemes Kevin Retamar descontó para el 3-2 y le devolvió dramatismo al partido.

Central Córdoba vs Platense. Foto: @caplatenseCentral Córdoba vs Platense. Foto: @caplatense

En medio de ese ida y vuelta, apareció Diego Barrera para marcar el 4-2 y darle algo de aire al Ferroviario. Sin embargo, a falta de tres minutos, Bautista Merlini puso el 4-3 definitivo y le agregó suspenso al cierre.

Central Córdoba vs Platense. Foto: @caplatenseCentral Córdoba vs Platense. Foto: @caplatense

El pitazo final desató el festejo en Santiago del Estero: Central Córdoba logró una victoria clave para recuperar confianza y encarar lo que viene con otro ánimo en el Apertura.

Cómo siguen

En la próxima fecha, el Ferroviario visitará a Lanús el viernes 24 desde las 19.15, mientras que Platense recibirá a San Lorenzo en Vicente López a las 21.30 del mismo día.

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