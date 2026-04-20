Torneo Apertura

Banfield 0-0 Independiente Rivadavia: la Lepra sumó en el sur y sigue firme arriba

La Lepra volvió a mostrar solidez para sostener su presente: ya clasificada a los octavos de final, sumó un punto que le permite mantenerse como líder tanto de su zona como de la Tabla Anual. Del otro lado, el Taladro dejó pasar una chance clave y quedó muy complicado en su pelea por meterse en los Playoffs.