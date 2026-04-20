Independiente Rivadavia no se baja. Después del histórico Maracanazo ante Fluminense por Copa Libertadores, el equipo mendocino igualó este lunes por la tarde 0-0 frente a Banfield en el estadio Florencio Sola, por la fecha 15 de la Zona B del Torneo Apertura, y continúa en lo más alto de la tabla.
Banfield 0-0 Independiente Rivadavia: la Lepra sumó en el sur y sigue firme arriba
La Lepra volvió a mostrar solidez para sostener su presente: ya clasificada a los octavos de final, sumó un punto que le permite mantenerse como líder tanto de su zona como de la Tabla Anual. Del otro lado, el Taladro dejó pasar una chance clave y quedó muy complicado en su pelea por meterse en los Playoffs.
En un partido intenso pero con escasa claridad en los metros finales, la Lepra volvió a mostrar solidez para sostener su presente: ya clasificada a los octavos de final, sumó un punto que le permite mantenerse como líder tanto de su zona como de la Tabla Anual. Del otro lado, el Taladro dejó pasar una chance clave y quedó muy complicado en su pelea por meterse en los Playoffs.
El encuentro arrancó con ritmo, con aproximaciones de ambos lados pero sin precisión. Banfield intentó hacerse fuerte como local, con remates de Mauro Méndez y David Zalazar, aunque se topó con una defensa firme y un Nicolás Bolcato seguro bajo los tres palos.
Independiente Rivadavia respondió con algunas llegadas aisladas, principalmente a través de Rodrigo Atencio y Fabrizio Sartori. Sin embargo, no logró quebrar la resistencia del fondo verdiblanco.
Segundo tiempo
En el complemento, el trámite se mantuvo parejo, con un leve dominio territorial del equipo de Pedro Troglio, que buscó con más insistencia pero sin ideas claras. Los ingresos de Neyder Moreno, Federico Anselmo y Lisandro Piñero le dieron algo de aire al ataque local, aunque sin efectividad.
La Lepra, por su parte, apostó a los cambios para refrescar el frente ofensivo: ingresaron Sebastián Villa y Alex Arce, quienes generaron algunas situaciones, pero se encontraron con buenas respuestas del arquero Facundo Sanguinetti y la defensa de Banfield.
El cierre del encuentro fue electrizante. En los últimos minutos, ambos equipos tuvieron oportunidades para romper el cero: Federico Anselmo y Neyder Moreno exigieron a la defensa visitante, mientras que Alex Arce y Juan Bautista Dadín también inquietaron en el área rival. Sin embargo, entre despejes, imprecisiones y buenas intervenciones defensivas, el marcador no se movió.
Así quedó la tabla tras el empate entre Independiente Rivadavia y Banfield
Con este empate, Independiente Rivadavia sigue firme en la cima y atraviesa un presente inmejorable, consolidado tanto a nivel local como internacional. Banfield, en cambio, quedó con 14 puntos, a seis de la zona de clasificación y con apenas dos fechas por disputar, por lo que su panorama es cada vez más complejo.