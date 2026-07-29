En Rosario

Central sumó su primer punto ante Racing pero sigue sin ganar y en deuda con su juego

El “Canalla” empató sin goles este martes por la noche frente a la “Academia” de Avellaneda, en un partido que fue intenso en el primer tiempo y muy trabado en el segundo. “Entiendo el descontento de los hinchas, pero el equipo va encontrando el funcionamiento”, analizó el técnico Almirón