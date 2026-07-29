La noche del martes en el “Gigante” de Arroyito no terminó con la misma alegría del comienzo.
Central sumó su primer punto ante Racing pero sigue sin ganar y en deuda con su juego
El “Canalla” empató sin goles este martes por la noche frente a la “Academia” de Avellaneda, en un partido que fue intenso en el primer tiempo y muy trabado en el segundo. “Entiendo el descontento de los hinchas, pero el equipo va encontrando el funcionamiento”, analizó el técnico Almirón
Antes del inicio del choque de la segunda fecha del Torneo Clausura entre Central y Racing, los hinchas protagonizaron la fiesta de volver a ir a la cancha luego del largo receso por el Mundial, recibieron al equipo con el cotillón de siempre y homenajearon a Gio Lo Celso, el subcampeón del mundo que estuvo presente en el estadio que cobijó sus primeras gambetas.
Pero cerca de la medianoche, cuando el árbitro Hernán Mastrángelo determinó el final del encuentro, muchos silbidos bajaron de las tribunas en forma de castigo para un equipo que sacó su primer punto en el campeonato pero que sigue en deuda en el juego.
Después del fallido inicio del torneo en Córdoba, con derrota 1-2 ante Belgrano, Central tenía la expectativa de recuperarse de local ante Racing, un rival siempre complejo, que cambió de entrenador y que había arrancado con una victoria sobre Gimnasia de La Plata.
Con respecto al debut, el técnico “canalla” no pudo contar por lesión con Julián Fernández -autor del empate transitorio ante Belgrano-. Pero sí pudo tener a disposición a Enzo Copetti y al recién llegado Franco Cervi. Ambos fueron al banco y entraron en el segundo tiempo.
Primera etapa
En la primera etapa del partido se vieron las mejores situaciones de riesgo en las áreas. Central tuvo la posesión del balón durante la mayor parte del tiempo y la tradujo en ataques contra el arco defendido por Facundo Cambeses, sobre todo a través de la conducción de Ángel Di María, la profundidad de Jaminton Campaz -el mejor jugador “canalla” en la noche- y el atrevimiento del pibe Cantizano.
Sin embargo, las dos ocasiones más claras las tuvo Racing, a partir de dos contraataques que terminaron con futbolistas visitantes cara a cara con el arquero Jeremías Ledesma. En la primera, Lautaro Díaz definió con un tiro alto, que se fue por encima del arco “auriazul”. En la segunda, Solari estrelló la pelota en el travesaño.
Hubo dos goles anulados en la noche del “Gigante” de Arroyito, uno por bando. En el primer tiempo, el VAR ratificó la decisión que había tomado uno de los asistentes de levantar su bandera cuando el futbolista de Racing Santiago Solari empujaba la pelota dentro del arco tras una tapada de Ledesma.
El de Central fue mucho más “fino” y requirió de varios minutos de revisión.
El defensor Facundo Mallo, que ingresó en el entretiempo por la lesión de Emanuel Coronel, definió de taco en medio de una montonera en el área racinguista y los hinchas se sacaron las ganas de gritar un gol, pero el VAR finalmente determinó que el uruguayo estaba unos centímetros adelantados cuando recibió el pase involuntario de su compañero Ignacio Ovando.
No pudo llevarse la victoria
Almirón intentó destrabar el empate en el segundo tiempo con los ingresos del delantero Enzo Copetti -reemplazó a un inexpresivo Badaloni, uno de los refuerzos para este torneo- y del volante ofensivo Franco Cervi, que volvió a jugar en el “Gigante” después de diez años, pero el trámite se volvió más trabado, cortado y disputado.
Así, el partido terminó con una lógica igualdad y las “Academias” repartieron puntos en la noche rosarina. Los hinchas “canallas” no se conformaron con el empate más allá de la calidad del rival y despidieron al equipo con varios silbidos y mucha indiferencia.
“El equipo hizo méritos y generó situaciones claras, pero no las pudimos meter. Nos condicionó en el segundo tiempo la salida de Ema (Coronel). El rival no generó peligro. Hay mucho por seguir mejorando”, resumió Almirón en la conferencia de prensa pos partido. “El descontento de la gente es normal, quiere ganar. Hoy merecimos ganar, hay margen para mejorar”, aseguró.
El próximo partido para Central, en el que buscará su primer triunfo en el certamen para no quedar relegado en la tabla del Clausura y en la acumulada del año, será nada menos que ante River, el próximo domingo a las siete de la tarde en el estadio “Monumental” de Núñez.