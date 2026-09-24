Christian Eriksen puso fin a su etapa en Wolfsburgo y actualmente se encuentra sin club. El mediocampista danés, de 34 años, acordó la rescisión de su contrato con la institución alemana después de atravesar varios meses sin actividad profesional y con la intención de permanecer cerca de su familia en Dinamarca.
Eriksen rescindió con Wolfsburgo tras una temporada marcada por los problemas físicos
El mediocampista danés, de 34 años, acordó la rescisión de su contrato con Wolfsburgo luego de varios meses sin actividad profesional. Tras los últimos problemas físicos, el futbolista decidió priorizar su cercanía con su familia en Dinamarca.
La decisión se produjo luego de los problemas físicos que atravesó el futbolista en los últimos meses. Su última aparición se remonta al 7 de junio, cuando Dinamarca enfrentó a Ucrania en un amistoso internacional y Eriksen debió abandonar el campo tras desplomarse durante el encuentro.
Desde entonces, no volvió a disputar un partido oficial y su continuidad en el fútbol profesional quedó en duda.
Eriksen puso fin a su vínculo con Wolfsburgo
Wolfsburgo confirmó la rescisión del contrato a través de sus canales oficiales. De esta manera, Eriksen quedó libre y podrá analizar diferentes alternativas para continuar su carrera, aunque por el momento no existe una definición sobre su próximo destino.
El propio futbolista se refirió a su salida y destacó el vínculo construido durante su paso por la institución alemana.
"Mi etapa estuvo marcada por muchos altibajos. Sé que el club está en buenas manos para regresar a la Bundesliga y estoy convencido de que tiene un futuro prometedor. Quiero agradecer sinceramente a todos los que me apoyaron. Fue un gran placer jugar para ustedes y siempre recordaré con cariño esta época", expresó Eriksen.
El mediocampista también señaló que actualmente una de sus prioridades es mantenerse cerca de su familia en Dinamarca.
Una carrera marcada por un antecedente cardíaco
La situación de Eriksen volvió a poner el foco sobre sus antecedentes médicos. En la Eurocopa 2020, el futbolista sufrió un paro cardíaco durante el partido entre Dinamarca y Finlandia y posteriormente recibió un dispositivo cardíaco implantable.
A partir de aquel episodio, pudo continuar su carrera profesional y pasó por Inter, Brentford y Manchester United, antes de incorporarse a Wolfsburgo.
Sin embargo, sus recientes problemas físicos y la falta de competencia durante los últimos meses abrieron interrogantes sobre su futuro deportivo.
Una temporada y un futuro por definir
Eriksen disputó 33 partidos oficiales con Wolfsburgo, en los que marcó tres goles y aportó nueve asistencias. Su única temporada en el club alemán terminó con el descenso del equipo a la segunda categoría.
Ahora, con el vínculo contractual terminado y sin una nueva institución confirmada, el danés deberá definir si continuará su carrera profesional y, en ese caso, dónde.
Por el momento, Eriksen permanece cerca de su familia en Dinamarca mientras evalúa los próximos pasos de su carrera.