Alemania

Eriksen rescindió con Wolfsburgo tras una temporada marcada por los problemas físicos

El mediocampista danés, de 34 años, acordó la rescisión de su contrato con Wolfsburgo luego de varios meses sin actividad profesional. Tras los últimos problemas físicos, el futbolista decidió priorizar su cercanía con su familia en Dinamarca.