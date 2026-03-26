Los Ángeles 2028

El COI excluyó a las atletas trans de la categoría femenina para los Juegos Olímpicos

El Comité Olímpico Internacional aprobó una nueva política para Los Ángeles 2028 que limita la categoría femenina a deportistas consideradas biológicamente mujeres según un test genético único. La medida también alcanza a ciertos casos de diferencias del desarrollo sexual.