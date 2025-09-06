GP de Italia: Colapinto no supera la Q1 y largará 18° en Monza
El piloto de Alpine no tuvo la mejor clasificación este sábado y partirá desde la 18° ubicación de la parrilla en la carrera del domingo. Lo único positivo fue que volvió a quedar por delante de su compañero de equipo.
Colapinto deberá remontar desde el fondo de la parrilla si quiere sumar puntos en la carrera de mañana. Credito: REUTERS/Jennifer Lorenzini
El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, no tuvo la clasificación esperada en el Gran Premio de Italia y partirá desde el 18° lugar en la carrera del domingo. A pesar del resultado, la única buena noticia fue que una vez más superó a su compañero de equipo, Pierre Gasly.
Las recientes declaraciones de Flavio Briatore, jefe de Alpine, elogiando el progreso de Colapinto en las últimas carreras, habían generado gran expectativa.
Briatore sugirió que el futuro del piloto argentino como titular de la escudería se definirá pronto, y el 14° puesto obtenido en la FP3 parecía ser el impulso que el equipo de Enstone necesitaba para el resto de la temporada.
Una clasificación con altibajos
La jornada de clasificación comenzó bien para Colapinto. En su primera salida en la Q1, marcó un tiempo de 1:20.670, superando a Gasly y escalando momentáneamente al cuarto puesto.
Sin embargo, tras un breve paso por los boxes, el piloto regresó a la pista de Monza para un segundo intento. Allí registró 1:20.181, quedando por detrás de su compañero de equipo y cayendo al 12° lugar.
En su último intento, con neumáticos blandos nuevos, Colapinto buscó desesperadamente un mejor tiempo para avanzar a la Q2. A menos de cinco minutos para el final, logró 1:19.992, pero no fue suficiente. El tiempo solo lo dejó en el 18° puesto, fuera del corte y sin posibilidad de mejorar.
De esta forma, Colapinto deberá remontar desde el fondo de la parrilla si quiere sumar puntos en la carrera de mañana.
Pierre Gasly y su apuesta por Alpine
La extensión del contrato de Pierre Gasly con Alpine F1 hasta 2028 es un voto de confianza claro en el equipo, a pesar de su actual bajo rendimiento.
A sus 29 años, en el pico de su carrera, Gasly ha elegido la paciencia, descartando opciones en otros equipos de punta para centrarse en el proyecto de Alpine. Su decisión no es un abandono de su ambición, sino una apuesta estratégica.
A pesar de que el Alpine A525 de 2025 ha sido decepcionante, con resultados pobres y apenas algunos puntos gracias a la "magia" de Gasly, esta situación ha generado una ventaja inesperada.
Al priorizar el desarrollo para 2026, Alpine ha dedicado recursos significativos al nuevo reglamento.
Este enfoque en el futuro se potencia con varios cambios clave:
Más tiempo en túnel de viento: Alpine tendrá más recursos de simulación y desarrollo que otros equipos.
La extensión del contrato de Pierre Gasly con Alpine F1 hasta 2028 es un voto de confianza claro en el equipo. Credito: REUTERS/Jennifer Lorenzini
Unidades de potencia Mercedes: La decisión de dejar su propio proyecto de motor por los de Mercedes ofrece mayor certeza de rendimiento y un ahorro de costos.
Nueva dirección: Con la llegada de Steve Nielsen como director general, se fortalece la estructura de liderazgo.
Gasly ha sido testigo directo de esta transformación, desde los desafíos iniciales hasta la reciente reorganización del equipo.
A diferencia de otros pilotos como Max Verstappen, que podrían estar esperando a ver los resultados de 2026 antes de comprometerse, Gasly confía plenamente en el progreso de Alpine. Su pronta renovación es una señal de que está convencido de la dirección que el equipo está tomando, especialmente con la fiabilidad y el rendimiento que se espera de los motores Mercedes.
