Colapinto busca revancha en Monza: horario y TV del GP de Italia de Fórmula 1
El piloto argentino será parte de la carrera en Monza, escenario de la fecha 16 del campeonato mundial. La prueba se disputará este domingo desde las 10 horas de Argentina y podrá seguirse por streaming y TV.
Franco Colapinto buscará mejorar su rendimiento con Alpine en Monza. Foto: Reuters
Con Franco Colapinto en la grilla de Alpine, la Fórmula 1vuelve a acaparar la atención este fin de semana en el Autódromo Nacional de Monza. El Gran Premio de Italia es la decimosexta cita de la temporada y concentra la expectativa tras una clasificación que dejó al argentino con margen de mejora.
Colapinto llega en medio de una temporada irregular, marcada por los problemas de rendimiento de Alpine. Pese a los magros resultados, el piloto de Pilar se aferra a la ilusión luego de su mejor actuación en Países Bajos.
Mientras tanto, Oscar Piastri encabeza el campeonato, seguido por su compañero Lando Norris, con Max Verstappen completando el podio provisional.
Monza, uno de los templos históricos de la Fórmula 1, recibe la fecha 16. Foto: Reuters
A qué hora corre
La actividad de este domingo comenzará con la carrera principal a 53 vueltas desde las 10 de la mañana (hora argentina). Será la gran oportunidad de Colapinto, que larga 17º para intentar escalar posiciones en un circuito histórico y veloz, donde las rectas largas ponen a prueba a las escuderías con menos potencia.
La carrera podrá seguirse en Argentina por Disney+ y F1 TV. Foto: Reuters
Cómo ver el GP de Italia
La carrera podrá seguirse en Argentina a través de la plataforma de streaming Disney+, que ofrece la transmisión completa. También existe la opción de F1 TV, la señal oficial de la categoría, con distintas cámaras y opciones interactivas. Fox Sports también transmitirá en vivo para el público local.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.