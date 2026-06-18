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Colombia venció 3-1 a Uzbekistán en su debut

Con un gol y una asistencia de Luis Díaz, el seleccionado dirigido por Néstor Lorenzo superó al debutante Uzbekistán en el estadio Azteca. El triunfo lo dejó como líder del Grupo K, luego del empate entre Portugal y República Democrática del Congo.

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Colombia comenzó con el pie derecho su participación en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo derrotó por 3 a 1 a Uzbekistán en el estadio Azteca de Ciudad de México, en el encuentro que cerró la primera fecha del Grupo K.

Con una actuación destacada de Luis Díaz, autor de un gol y una asistencia, el conjunto cafetero sumó sus primeros tres puntos y quedó al frente de la zona gracias al empate 1-1 entre Portugal y República Democrática del Congo.

Colombia fans celebrate after the 2026 FIFA World Cup match between Uzbekistan and Colombia, near the Angel of Independence, in Mexico City, Mexico, June 18, 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-HaCréditos: REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Luis Díaz marcó la diferencia en un partido exigente

Aunque Colombia asumió el protagonismo desde el inicio, la resistencia de Uzbekistán impidió que pudiera abrir rápidamente el marcador. El conjunto asiático, que disputa por primera vez una Copa del Mundo, mostró orden defensivo y obligó a los sudamericanos a trabajar para encontrar espacios.

La primera gran oportunidad llegó a través de Luis Díaz, quien estrelló un remate en el poste antes de que llegara la apertura del marcador. La insistencia tuvo premio a los 40 minutos, cuando el delantero colombiano desbordó por la izquierda y envió un centro preciso para Daniel Muñoz. El lateral apareció por sorpresa y definió de primera para establecer el 1 a 0 antes del descanso.

En el complemento el encuentro cambió de tono. Uzbekistán adelantó sus líneas y encontró el empate a los 60 minutos gracias a Abbosbek Fayzullaev, quien aprovechó un rebote concedido por el arquero Camilo Vargas para convertir el primer gol de la historia de su país en una Copa del Mundo. El tanto alimentó la ilusión del seleccionado asiático, que por algunos minutos puso en aprietos al conjunto sudamericano.

(260617) -- CIUDAD DE MEXICO, 17 junio, 2026 (Xinhua) -- El jugador Abbosbek Fayzullaev (i), de Uzbekistán, disputa el balón con Johan Mojica (d), de Colombia, durante el partido del Grupo K de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, celebrado en el Estadio Ciudad de México, en la Ciudad de México, capital de México, el 17 de junio de 2026. (Xinhua/Lucio Tavora) (da) (ah)Créditos: Xinhua/Lucio Tavora

La reacción colombiana fue inmediata. Apenas cinco minutos después, Luis Díaz volvió a desequilibrar con una acción individual dentro del área y definió con precisión para devolverle la ventaja a su equipo. El delantero coronó así una actuación determinante, en la que fue el futbolista más influyente del partido tanto por su capacidad para generar juego como por su aporte en el marcador.

Con Uzbekistán lanzado en busca de una nueva igualdad, Colombia encontró espacios para liquidar el encuentro. Ya en tiempo de descuento, Jáminton Campaz aprovechó una de las últimas jugadas ofensivas y marcó el 3 a 1 definitivo, cerrando una victoria que terminó siendo más trabajada de lo que reflejó el resultado final.

Un debut positivo para liderar el Grupo K

Más allá del resultado, el estreno dejó algunas conclusiones para el cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo. Colombia mostró pasajes de muy buen fútbol durante el primer tiempo, con dominio de la posesión y varias situaciones de peligro, aunque también evidenció algunas desatenciones defensivas que permitieron la reacción del rival.

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Tras el encuentro, el entrenador reconoció que el ambiente generado por la multitud de hinchas colombianos presentes en el estadio Azteca influyó emocionalmente en algunos futbolistas.

También admitió que el equipo perdió intensidad durante algunos tramos del segundo tiempo y lamentó no haber ampliado la ventaja cuando dominaba claramente las acciones.

Del otro lado, Uzbekistán dejó una imagen competitiva pese a la derrota. El seleccionado asiático, dirigido por Fabio Cannavaro, no solo convirtió el primer gol de su historia en un Mundial, sino que también logró sostener el partido durante largos pasajes frente a uno de los equipos llamados a pelear por la clasificación.

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La victoria cobra todavía más valor para Colombia si se tiene en cuenta el otro resultado del grupo. Horas antes, Portugal y República Democrática del Congo igualaron 1 a 1, por lo que los cafeteros quedaron como únicos líderes del Grupo K al término de la primera jornada.

El próximo compromiso de Colombia será justamente frente a República Democrática del Congo, un partido que puede resultar determinante para encaminar la clasificación a la siguiente fase. Uzbekistán, en tanto, buscará recuperarse cuando enfrente a Portugal, con la intención de mantener vivas sus posibilidades de avanzar en su primera experiencia mundialista.

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