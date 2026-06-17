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Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Completan la primera fecha

Colombia no quiere sorpresas en su estreno mundialista frente al debutante Uzbekistán

Desde las 23 (hora Argentina), en el Estadio Ciudad de México, el conjunto “cafetero” busca sacar pecho ante los asiáticos. Por la misma zona, a primer turno, Portugal no pudo con el sorprendente Congo.

Uzbekistán y Colombia cierran la primera fecha del grupo K. Foto: Archivo.Uzbekistán y Colombia cierran la primera fecha del grupo K. Foto: Archivo.
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Luego de una larga espera, Colombia hace su estreno en el Mundial 2026 frente al debutante Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México desde las 23 (hora Argentina). Juan Carlos Mora será el árbitro del encuentro que contará con la televisación de TyC Sports y DSports.

El seleccionado uzbeko jugará su primera Copa del Mundo desde su afiliación a la FIFA en 1992. Clasificado como segundo de su grupo en las eliminatorias asiáticas, viene de perder en los amistosos previos al debut por 2-0 y 2-1 contra Canadá y Países Bajos, respectivamente.

(260617) -- CIUDAD DE MEXICO, 17 junio, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 16 de junio de 2026 de Fabio Cannavaro, director técnico de Uzbekistán, asistiendo a una conferencia de prensa previa al partido del Grupo K de la fase de grupos entre Uzbekistán y Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la Ciudad de México, capital de México. (Xinhua/Lucio Tavora) (jg) (ra) (ce)Fabio Cannavaro, la leyenda que dirige a Uzbekistán.
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Colombia vuelve a la máxima cita

Por su parte, la Tricolor vuelve a decir presente en la cumbre futbolística después de ocho años y con otra realidad.

Subcampeón de la Copa América 2024 y tercero en las eliminatorias sudamericanas, sus últimos partidos ante Costa Rica (3-1) y Jordania (2-0) mantienen al conjunto dirigido por Néstor Lorenzo con expectativas para su regreso mundialista.

(260617) -- CIUDAD DE MEXICO, 17 junio, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 16 de junio de 2026 de Néstor Lorenzo, director técnico de Colombia, asistiendo a una conferencia de prensa previa al partido del Grupo K de la fase de grupos ante Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la Ciudad de México, capital de México. (Xinhua/Lucio Tavora) (jg) (ra) (ce)El argentino Néstor Lorenzo, DT de Colombia.
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Posibles alineaciones

-Uzbekistán: Abduvokhid Nematov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Abdulla Abdullaev; Sherzod Nasrullaev, Otabek Shukurov, Odiljon Khamrobekov, Farrukh Sayfiev; Abbosek Fayzullaev, Oston Urunov; Eldor Shomurodov. DT: Fabio Cannavaro.

-Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Javier Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

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