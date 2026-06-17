Luego de una larga espera, Colombia hace su estreno en el Mundial 2026 frente al debutante Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México desde las 23 (hora Argentina). Juan Carlos Mora será el árbitro del encuentro que contará con la televisación de TyC Sports y DSports.
Colombia no quiere sorpresas en su estreno mundialista frente al debutante Uzbekistán
Desde las 23 (hora Argentina), en el Estadio Ciudad de México, el conjunto “cafetero” busca sacar pecho ante los asiáticos. Por la misma zona, a primer turno, Portugal no pudo con el sorprendente Congo.
El seleccionado uzbeko jugará su primera Copa del Mundo desde su afiliación a la FIFA en 1992. Clasificado como segundo de su grupo en las eliminatorias asiáticas, viene de perder en los amistosos previos al debut por 2-0 y 2-1 contra Canadá y Países Bajos, respectivamente.
Colombia vuelve a la máxima cita
Por su parte, la Tricolor vuelve a decir presente en la cumbre futbolística después de ocho años y con otra realidad.
Subcampeón de la Copa América 2024 y tercero en las eliminatorias sudamericanas, sus últimos partidos ante Costa Rica (3-1) y Jordania (2-0) mantienen al conjunto dirigido por Néstor Lorenzo con expectativas para su regreso mundialista.
Posibles alineaciones
-Uzbekistán: Abduvokhid Nematov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Abdulla Abdullaev; Sherzod Nasrullaev, Otabek Shukurov, Odiljon Khamrobekov, Farrukh Sayfiev; Abbosek Fayzullaev, Oston Urunov; Eldor Shomurodov. DT: Fabio Cannavaro.
-Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Javier Suárez. DT: Néstor Lorenzo.