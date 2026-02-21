Colón en Salta: con pronóstico de lluvias y una ciudad convulsionada por el fútbol

Cielo nublado y pronóstico de lluvia. Así recibió Salta al plantel de Colón, que arribó luego de un viaje que combinó una parte hecha por tierra (hasta Córdoba) y luego avión, hasta llegar a esta ciudad a la que ya Colón visitó en varias ocasiones, no solo para enfrentar a este rival (Central Norte), sino también para hacerlo ante Juventud Antoniana y Gimnasia y Tiro, tanto en esta máxima divisional de ascenso, como también en Primera División.
La duda sobre la presencia de Alan Bonansea no se disipó, pues el delantero formó parte del listado de viajeros que llegó a Salta. La duda sobre su presencia en el equipo titular persiste. Y en el caso de no jugar, irá al banco, ingresando Castro en su reemplazo. Si no juega, es porque el cuerpo técnico prefiere no arriesgar con su presencia y asegurar una buena recuperación de su hombro para el partido de la tercera fecha. Si este encuentro con Central Norte hubiese sido un partido decisivo, seguramente se lo habría arriesgado. Pero no define nada y es en el inicio de una larga competencia. Y por más que Colón está dispuesto a no perder terreno de entrada y a jugar cada partido como una final, tampoco es cuestión de apresuramientos y malas decisiones.
Este partido se debió jugar en el estadio Padre Martearena, pero como el martes lo harán Boca y Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina, existe un compromiso de parte de quienes regentean el estadio de no utilizarlo 48 horas antes de estos compromisos en los que un grande como Boca visita esta ciudad. La expectativa por este partido es tremenda y por tal razón, Central Norte, un club muy popular en Salta, decidió jugar este partido en el “David Michel Torino”, que es el estadio de Gimnasia y Tiro, también conocido como “Gigante del Norte”.
A propósito del nombre del estadio de Gimnasia y Tiro, tiene que ver con uno de los vinos más tradicionales de esta zona, ya que está hecho con uvas de los valles calchaquíes. Y muchos memoriosos lo recordarán, ya que se trata de un estadio que fue ampliado en la década del 90 y su reinauguración se produjo en abril de 1994, apenas un par de meses antes del Mundial de ese año en Estados Unidos, con la presentación de la selección argentina del Coco Basile con Diego Maradona como figura estelar, enfrentando a Marruecos en un amistoso.
Ezequiel Medrán tuvo una gran actuación dirigiendo a Central Norte en el Regional amateur, cuando consiguió el ascenso al Argentino A venciendo en la final a Guaraní Antonio Franco y clasificando al equipo para el Argentino A. Foto: El Litoral.
Volviendo al partido, Central Norte prepara – de acuerdo a lo que pudo saber El Litoral ya instalados en esta ciudad – un gran recibimiento: 60 bombas de humo, tortas trazantes, más de 2.000 flameadores, 3.000 politubos, banderas y máquinas de papel para teñir el estadio de negro y blanco cuando se produzca la salida del equipo que dirige un ex Colón (y muy querido) “Polaco” Bastía.
Con los técnicos también este partido tiene una historia especial. Es que Ezequiel Medrán fue entrenador de Central Norte y el recuerdo que se tiene del actual técnico sabalero (que dirigirá su noveno partido en Colón) es muy bueno, al punto que se anuncia la entrega de una distinción en conmemoración a ese paso que tuvo por esta popular institución salteña.
Ezequiel Medrán tuvo una gran actuación dirigiendo a Central Norte en el Regional amateur, cuando consiguió el ascenso al Argentino A venciendo en la final a Guaraní Antonio Franco y clasificando al equipo para el Argentino A. Luego, fue Víctor Riggio el que algunos años más tarde logró poner a este club en la vidriera del fútbol grande de ascenso, en un equipo que tuvo como figura estelar – por ser goleador – a un ex Colón: el “Colo” Lesman.
El rival de todos los tiempos de Central Norte, es Juventud Antoniana. Pero cuando uno llega a estas tierras del noroeste del país, sabe que hay otros adversarios que trascienden los límites de la provincia. Por ejemplo, santiagueños y tucumanos representan, futbolísticamente hablando, rivalidades que se van agigantando con el paso del tiempo. Y lo mismo pasa con tucumanos y salteños. Por eso, San Martín de Tucumán, por ejemplo, es uno de los clubes que cuenta con su propia historia en los enfrentamientos contra este club.
Hay escrita también una historia de enfrentamientos (no son muchos) entre estos dos clubes; los primeros en Primera (se midieron en el Nacional de 1976) y luego volvieron a encontrarse en el Nacional B, cuando se empezó a jugar en la temporada 86-87, aunque el paso de Central Norte resultó efímero y tuvo que soportar un largo proceso de fracasos futbolísticos hasta el 2024. Y también hay nombres propios de jugadores que dejaron su huella en los dos clubes, como es el caso de Ricardo Aniceto Roldán y José Artemio Luñiz, a quien Colón llevó a Santa Fe luego de aquellos partidos de 1976, precisamente.
Con cielo nublado y pronóstico de lluvia, Salta recibió al plantel de Colón. Foto: El Litoral.
Pero el presente es lo que vale y para ver qué pasa con este Central Norte que viene de perder en su debut, y este Colón de una victoria festejada y tranquilizadora en el suyo, deberá esperarse el pitazo inicial de Bryan Ferreyra, en la hermosa cancha de Gimnasia y Tiro, al pie del cerro San Bernardo y con estos posibles nombres propios:
Central Norte de Salta: Enzo Vázquez; Mauricio Rosales, Maximiliano Padilla, Leonardo Felissia y Pedro Sanz; Maximiliano Ribero, Gianluca Mancuso y Gonzalo Alvez; Kevin Fernández, Tiago Taobas y Franco Borda o Enzo Abondetto. DT: Adrián Bastía.
Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Julián Marcioni, Ignacio Antonio, Matías Muñoz e Ignacio Lago; Facundo Castro o Alan Bonansea y Lucas Cano. DT: Ezequiel Medrán.