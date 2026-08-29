Desde este viernes 28 hasta el domingo 30 de agosto, Concordia es la sede del Torneo Nacional Fase I de Handball, categoría Mayores, que cuenta con la participación de 28 equipos de la Región Centro. La competencia se está disputando en tres escenarios: el Club Capuchinos, el gimnasio de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y la Escuela N° 16 “Profesor Gerardo Victorín”.
En busca del ascenso: Concordia es escenario del Nacional de Handball
Entre el viernes y el domingo se disputan partidos por el ascenso al Nacional de Clubes del año que viene. Organizadores describieron el evento como “muy competitivo”.
Equipos femeninos y masculinos de Rosario, Córdoba, San Nicolás, Santa Fe y Entre Ríos están disputando encuentros por el ascenso al Torneo Nacional de Clubes “C” 2027. Con doce delegaciones en la rama femenina y dieciséis en la competencia masculina, divididos por 4 zonas en cada rama.
Por la Federación Entrerriana de Handball participan Club Don Bosco de Paraná, C.E.P.F. N°3 de Concepción del Uruguay, Capuchinos de Concordia, Juventud Unida de Gualeguaychú y Club Atlético Paracao de la capital provincial.
La propuesta deportiva tiene una actividad intensa y los partidos se disputan desde las 9 hasta las 22 el viernes y sábado, mientras que el domingo se jugarán los terceros puestos y las finales desde la mañana hasta pasada la siesta. Los partidos se juegan en simultáneo en todas las sedes y pasan a las instancias finales únicamente los primeros de cada zona, mientras que los segundos disputarán del quinto al octavo puesto.
Guillermo Jurado, presidente de la Federación Entrerriana de Handball, hizo un balance este sábado. “Transcurrida la mitad del torneo podemos hacer un balance muy positivo en cuanto a la organización, el nivel de los equipos, el nivel de la competencia y los arbitrajes”, aseguró.
La competencia avanza y los partidos cada vez tienen más roce, por eso decidieron cambiar la sede en la que se jugarán las finales y todos los partidos del domingo serán en el Club Capuchinos. Acerca del nivel de los equipos, el organizador comentó: “Se nota que todos los equipos se están esmerando para lograr la ansiada plaza para participar del Nacional de Clubes el próximo año porque están dando todo, hay un desgaste grande. Se ve una preparación física muy buena, partidos atléticamente muy disputados, por eso decidimos cambiar de lugar todas las finales al club Capuchinos, para aprovechar el piso deportivo y reducir los riesgos de lesiones. Deportivamente es un evento destacado y que está siendo muy competitivo”.
Jurado es oriundo de Concordia y asegura que como anfitriones también están cumpliendo y con creces. “La ciudad se preparó mucho para este momento. Está todo muy bien. Vinieron personas de Córdoba, de Santa Fe, algunos de Buenos Aires y de Paraná y están todos muy conformes. Esto también generó un movimiento turístico para Concordia y eso es muy positivo”.
Entre los clubes entrerrianos dentro de la competencia se destacan por resultados Capuchinos y Paracano, entre los de Santa Fe Il Peretz y Sagrado Corazón de Rosario y de Córdoba Alta Gracia y General Paz Juniors.
Además de apoyos de empresas privadas, el torneo también fue reconocido a nivel legislativo. La Cámara de Diputados de Entre Ríos declaró el evento de Interés Deportivo, a partir de un proyecto del diputado Enrique Cresto. Destacaron que “genera un movimiento estimado de más de 600 personas entre deportistas, cuerpos técnicos y árbitros”.