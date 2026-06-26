La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico ratificó este viernes los procesamientos del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, y del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. La resolución judicial se da en el marco de una investigación por presunta evasión tributaria y retención indebida de aportes previsionales, una maniobra que escalaría por encima de los 19.000 millones de pesos, dejando la causa a un paso del juicio oral de cara al futuro institucional del fútbol local.
Confirman los procesamientos de Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino por evasión millonaria
La Cámara en lo Penal Económico ratificó de forma unánime los procesamientos del presidente de la AFA y de su tesorero. La justicia penal económica avanzó con firmeza sobre la cúpula de la calle Viamonte.
Ratificación en segunda instancia
La justicia penal económica avanzó con firmeza sobre la cúpula de la calle Viamonte. El tribunal de alzada desestimó los planteos de la defensa y ratificó la medida dictada originalmente en primera instancia por el juez federal Diego Amarante, quien en marzo de este año había procesado a los principales directivos del fútbol argentino junto con embargos individuales que ascendieron a los 350 millones de pesos.
Con esta confirmación en segunda instancia, el expediente quedó consolidado operativamente bajo las figuras de supuesta apropiación de aportes de la seguridad social e incumplimiento de obligaciones fiscales básicas, acelerando los tiempos procesales hacia la elevación de la causa a debate público.
Una maniobra de 19.000 millones de pesos
El corazón del expediente apunta a irregularidades severas en el manejo operativo y fiscal de los fondos de la casa madre. De acuerdo con los datos de la investigación preliminar, las omisiones en los plazos y la falta de liquidación de impuestos y cargas patronales configuran un presunto perjuicio fiscal masivo.
En su momento, los imputados ensayaron defensas formales durante las indagatorias. Tapia argumentó por escrito que el manejo diario de los tributos corre por cuenta de los departamentos internos especializados y que sus tareas son de representación institucional. Sin embargo, los camaristas evaluaron que tanto la presidencia como la tesorería cuentan con responsabilidades insoslayables en el control del patrimonio de la asociación, dejando firme el reproche legal penal que ahora los acorrala formalmente.
La decisión de la Cámara penal económica representa un impacto directo en el centro de poder de la AFA, en un año cruzado por debates políticos y deportivos de alto calibre. La confirmación del procesamiento no solo debilita el frente judicial de Tapia y Toviggino ante la inminencia de un juicio oral, sino que abre interrogantes institucionales complejos sobre cómo afectará este escenario penal corporativo a la gestión diaria y al financiamiento del fútbol argentino en el corto plazo.