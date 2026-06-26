Revés judicial para la AFA

Confirman los procesamientos de Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino por evasión millonaria

La Cámara en lo Penal Económico ratificó de forma unánime los procesamientos del presidente de la AFA y de su tesorero. La justicia penal económica avanzó con firmeza sobre la cúpula de la calle Viamonte.