“El respeto es titular”: la campaña que lanzó la Conmebol contra la discriminación y el racismo

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) lanzó una nueva campaña institucional destinada a fortalecer los valores fundamentales en el ámbito futbolístico.
La organización que encabeza Alejandro Domínguez busca consolidar el respeto como eje central de la convivencia tanto dentro como fuera de la cancha y promover un entorno seguro, inclusivo y libre de violencia para toda la comunidad del fútbol.
Bajo el lema “El Respeto es Titular”, esta iniciativa se destaca en el contexto de una serie de políticas y acciones sostenidas por la CONMEBOL en los últimos años, en particular aquellas articuladas desde el Task Force contra el racismo y las directrices orientadas a resguardar los valores que caracterizan al deporte.
Según informó la entidad sudamericana en su sitio oficial, la campaña —que tiene a los capitanes como embajadores visibles— propone reforzar la idea de que la voz del capitán es escuchada y su liderazgo resulta clave para erradicar las prácticas discriminatorias y fomentar una cultura de respeto.
Una de las frases centrales del mensaje institucional de la CONMEBOL sostiene: “El Respeto es titular”, en clara alusión al carácter protagónico que este valor debe asumir en la actualidad. La organización extiende un llamado explícito a todos los actores del sistema futbolístico: jugadores, cuerpos técnicos, árbitros, dirigentes, clubes, hinchas y medios de comunicación.
El objetivo es que todos, sin distinción de colores, camisetas ni rivalidades, asuman el compromiso de instalar y sostener el respeto como norma y práctica cotidiana.
“El respeto es un valor innegociable y debe estar siempre en el centro de nuestro fútbol. Los capitanes representan liderazgo, ejemplo y compromiso dentro de la cancha, y por eso son la voz ideal para transmitir este mensaje. Con esta campaña enviamos un mensaje claro y contundente: no hay lugar para el racismo, la violencia ni la discriminación. El respeto debe ser siempre titular, antes, durante y después de cada partido”, expresó el presidente Alejandro Domínguez.
Desde la perspectiva de CONMEBOL, la campaña también representa un paso consistente en la profundización de iniciativas preventivas y pedagógicas, alineadas con su compromiso declarado hacia un fútbol más justo y respetuoso. En palabras del comunicado oficial: “El fútbol se vive mejor cuando el respeto es protagonista”.
En vísperas del comienzo de una temporada internacional cargada de eventos en el continente, como la Copa Libertadores y Sudamericana, la institución reafirma así su papel de liderazgo en la región, respaldando acciones que favorecen un fútbol sudamericano más inclusivo y seguro.
The Strongest se quedó con el juego de ida de la fase 1 de la Copa Libertadores frente a Deportivo Táchira. El conjunto boliviano supo aprovechar la altura y en el Hernando Siles venció por 2-1 a los venezolanos. Ahora, todo se definirá la próxima semana cuando se dispute el choque de vuelta en el que todo puede llegar a suceder.
El partido comenzó con buenas oportunidades para el cuadro visitante que tuvo hasta 2 mano a mano para definir el 0-1. Pero en ninguna de las jugadas que tuvieron supieron tener efectividad a la hora de rematar. Uno de los disparos terminó fuera de la cancha, mientras que el otro fue atajado por el golero Luis Banegas que supo achicar bien el espacio.
Ya en la segunda parte se darían los goles, Jaime Arrascaita aprovechó una falta tonta dentro del área que terminó siendo cobrado por el árbitro. Este hizo un remate fuerte al ras que fue imposible atajar para el golero Camargo que si bien se lanzó bien, no logró desviar el balón.
Luego, casi al instante se dio el empate 1-1 con un tiro de esquina que fue finalizado por Carlos Calzadilla, quien pescó el remate dentro del área y la mandó a guardar de gran forma.
Pero para la mala suerte de los venezolanos, al final del partido se vino un nuevo penal inocente. Patada dentro del área y Arrascaita ejecutó, pero falló. No obstante, por invasión se volvió a patear y en este caso Jaime Arrascaita lo ejecutaría para poner el 2-1 final.
Esta noche, 2 de Mayo y Alianza Lima abrirán otra de las llaves de la Fase 1 cuando se enfrenten desde las 21.30 hora de la Argentina en Paraguay, mientras que el jueves se disputará el cotejo de ida de la tercera serie entre Juventud Las Piedras de Uruguay y la Universidad Católica de Ecuador, también desde las 21.30 en Montevideo.