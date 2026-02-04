Para la temporada 2026

“El respeto es titular”: la campaña que lanzó la Conmebol contra la discriminación y el racismo

La organización que encabeza Alejandro Domínguez busca consolidar el respeto como eje central de la convivencia tanto dentro como fuera de la cancha y promover un entorno seguro, inclusivo y libre de violencia para toda la comunidad del fútbol.