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Se confirmaron los grupos de la Copa Libertadores 2026

El certámen arranca en abril, con grupos definidos que prometen duelos apasionantes en el torneo más prestigioso del continente.

Sorteo Copa Libertadores 2026. Reuters.Sorteo Copa Libertadores 2026. Reuters.
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La Copa Libertadores definió este jueves como estarán conformado los grupos de la edición 2026, cuya competencia comenzará en la semana del lunes 6 de abril.

Crédito: ConmebolCrédito: Conmebol

Así quedaron establecidas las ocho zonas del torno más importante del continente:

GRUPO A

Flamengo

Estudiantes

Cusco

Independiente Medellín

Soccer Football - Copa Libertadores - Group Stage Draw - CONMEBOL Convention Centre, Luque, Paraguay - March 19, 2026 General view of Copa Libertadores groups display during the draw REUTERS/Cesar OlmedoSorteo Copa Libertadores 2026. Reuters.

GRUPO B

Nacional

Universitario

Coquimbo Unido

Deportes Tolima

GRUPO C

Fluminense

Bolívar

Deportivo La Guaira

Independiente Rivadavia

GRUPO D

Boca

Cruzeiro

Universidad Católica

Barcelona de Ecuador

Grupo E

Peñarol

Corinthians

Santa Fe

Platense

GRUPO F

Palmeiras

Cerro Porteño

Junior

Sporting Cristal

GRUPO G

Liga de Quito

Lanús

Always Ready

Mirassol

GRUPO H

Independiente del Valle

Libertad

Rosario Central

Universidad Central de Venezuela

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