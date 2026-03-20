Se confirmaron los grupos de la Copa Libertadores 2026

La Copa Libertadores definió este jueves como estarán conformado los grupos de la edición 2026, cuya competencia comenzará en la semana del lunes 6 de abril.
El certámen arranca en abril, con grupos definidos que prometen duelos apasionantes en el torneo más prestigioso del continente.
La Copa Libertadores definió este jueves como estarán conformado los grupos de la edición 2026, cuya competencia comenzará en la semana del lunes 6 de abril.
Así quedaron establecidas las ocho zonas del torno más importante del continente:
Flamengo
Estudiantes
Cusco
Independiente Medellín
Nacional
Universitario
Coquimbo Unido
Deportes Tolima
Fluminense
Bolívar
Deportivo La Guaira
Independiente Rivadavia
Cruzeiro
Universidad Católica
Barcelona de Ecuador
Peñarol
Corinthians
Santa Fe
Palmeiras
Cerro Porteño
Junior
Sporting Cristal
Liga de Quito
Always Ready
Mirassol
Independiente del Valle
Libertad
Rosario Central
Universidad Central de Venezuela