Con gran éxito, se completó la segunda fecha de la Copa Santa Fe de Atletismo
Con un excelente marco de público y en un sábado que fue mejorando en la cuestión meteorológica, se pudo desarrollar en su totalidad la segunda de las tres jornadas previstas en esta flamante Copa Santa Fe de atletismo. Con la presencia de los mejores exponentes de cada una de las asociaciones del territorio provincial, hubo consagraciones en pruebas de velocidad, saltos y lanzamiento. También hubo exhibición de mini atletismo y una clínica dirigida a los entrenadores, dirigentes y los propios atletas.
Atletas de toda la provincia participaron en la segunda fecha de la Copa Santa Fe de atletismo. Foto: Sebastián Lasquera
Con la incertidumbre generada por las complejas condiciones climáticas que afectaron durante la tarde noche del viernes y las primeras horas del sábado a buena parte de la provincia, la segunda fecha de la Copa Santa Fe de atletismo terminó resultando un éxito total a partir de la disputa en horas de la tarde de hoy de todas las competencias previstas y fiscalizadas por la Confederación Argentina y la Federación Santafesina de Atletismo. A la espera del mejoramiento del clima, y a fin de ofrecerles a los atletas las mejores condiciones, las pruebas se postergaron para el turno vespertino, por lo que la jornada se inició pasado el mediodía con la Clínica sobre el Salto con Garrocha a cargo del profesor Maximiliano Troncoso, entrenador de la selección nacional, que estuvo destinada a entrenadores, atletas y público en general.
Una nueva fecha deportiva que combinó esfuerzo, talento y espíritu de equipo. Foto: Sebastián Lasquera
Luego de la charla, se dio paso a la competencia propiamente dicha, con resultados que terminaron favoreciendo a exponentes de cada una de las asociaciones participantes. Por el lado de las mujeres, Paula Gómez Iriondo, dominó con total autoridad el Salto con Garrocha al superar el listón en los 3.40 metros. Por su parte, Milagros Menoni, hizo lo propio en el Impulso de Bala al enviar el implemento a 11.35 metros. En una gran carrera, María Luciana Ferreyra logró doblegar sobre la línea de meta a Malena Coronel en los 400 metros con vallas, cronometrando 1:06.29 contra los 1:06.64 de su escolta. Además, Ferreyra, sumó otro triunfo con sus 5.56m (v.-0.1) en el Salto en Largo. En las pruebas de velocidad, la representante de Velocidad y Resistencia, Agustina Wilhjeln logró quedarse con los 100 y 200 metros al cronometrar 12.83 y 26.38, superando en ambas competencias a Malena Gobbo, quien cruzó la meta en 12.92 y 26.79, y a Paloma Feito, quien lo hizo en 13.03 y 27.07.
Una nueva fecha deportiva que combinó esfuerzo, talento y espíritu de equipo. Foto: Sebastián Lasquera
En la rama masculina, el saltarín Brian López se quedó con la victoria en el Salto en Largo con 6.80m (v.+0.1), superando a sus compañeros de equipo, Tomás Garategui (6.53m) y Agustín Hanrard (6.30m). El vigente campeón nacional U18 en los 400 metros con vallas, Lucas Vaudagna, se adueñó del triunfo en esta prueba en San Guillermo al cruzar la meta en 56.80. Mientras que, José Zabala se adjudicó los 6Km de Cross Country con 23:42.
La jornada deportiva reunió a jóvenes promesas y figuras consagradas del atletismo santafesino. Foto: Sebastián Lasquera
Julio Nobile, quien fuera uno de los argentinos que viera acción en los III Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, se impuso en el Lanzamiento del Martillo con 57.41m, en un final ajustado al superar por apenas 24 centímetros a Tobías Cacciabue, segundo con 57.17 metros. Además, Nobile, se ubicó en la tercera posición en el Impulso de Bala con 11.36m, prueba ganada por Juan Pablo Sale con 16.12 metros. Por último, el sprinter Oscar Figueredo Vera se alzó con las victorias en los 100 y 200 metros planos al cruzar la meta en 11.29 y 23.26, respectivamente.
2?? El atletismo santafesino sigue creciendo con gran participación en cada jornada. Foto: Sebastián Lasquera
Además, en el marco del programa “Mejor con Deporte” a cargo del Municipio de San Guillermo, se realizaron competencias para chicos de la categoría U16, atletismo adaptado y Kids Athletics (Mini atletismo), donde participaron escuelas de la ciudad junto a sus profesores, sin dudas un momento emotivo que desató los aplausos de todos los presentes.
