En la pista de Unión Cultural de San Guillermo

Con gran éxito, se completó la segunda fecha de la Copa Santa Fe de Atletismo

Con un excelente marco de público y en un sábado que fue mejorando en la cuestión meteorológica, se pudo desarrollar en su totalidad la segunda de las tres jornadas previstas en esta flamante Copa Santa Fe de atletismo. Con la presencia de los mejores exponentes de cada una de las asociaciones del territorio provincial, hubo consagraciones en pruebas de velocidad, saltos y lanzamiento. También hubo exhibición de mini atletismo y una clínica dirigida a los entrenadores, dirigentes y los propios atletas.