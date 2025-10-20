Atenas se hizo fuerte en casa y se clasificó al Final Four de la Copa Santa Fe U17

La Copa Santa Fe de Básquet en la categoría U17 masculina vivió un fin de semana vibrante en Deportivo Atenas de Venado Tuerto, donde se disputó el cuadrangular de la Zona Sur A. El local, Centenario de Venado Tuerto, Gimnasia y Esgrima de Rosario y Sportmen Unidos de Rosario, animaron dos intensas jornadas con partidos parejos, momentos de gran básquet y destacadas actuaciones individuales.
Los dueños de casa hicieron valer la localía con un andar sólido y sin fisuras: tres triunfos en igual cantidad de presentaciones, con buen volumen de juego, goleo repartido y un Ramiro Infante determinante en los momentos clave.
El cuadrangular arrancó con un duelo electrizante. Gimnasia de Rosario y Centenario de Venado Tuerto protagonizaron un partido cambiante, con rachas ofensivas de ambos lados y una definición recién en los minutos finales. Gimnasia impuso condiciones en el primer cuarto gracias al poder de fuego de Santiago Bagni, autor de 28 puntos en la noche, acompañado por Lautaro Antonelli (20) y Gabriel Gagliano (18).
Centenario no se quedó atrás: Manuel Mori (14), Agustín Daitch (13) y Lautaro Rimoldi (11) mantuvieron a “La Fiebre” a tiro hasta los últimos minutos. Sin embargo, Gimnasia cerró mejor desde la línea y se quedó con la victoria 88-80, marcando el tono competitivo del fin de semana.
Luego fue el estreno del local Atenas que, desde el arranque, mostró personalidad para revertir un inicio algo errático y dominar a Sportmen Unidos de Rosario. El conjunto visitante arrancó firme, con un Benjamín Ferrari encendido (18 puntos), bien secundado por Marcos Castagno (14). Pero con el correr de los minutos, la defensa de Atenas se ajustó y comenzó a marcar diferencias en la pintura.
El tándem ofensivo formado por Thiago Fernández y Benjamín Arancibia (15 puntos cada uno), sumado al aporte constante de Ramiro Infante (12), le permitió a los de Venado Tuerto sacar ventaja en el tercer cuarto y manejar el cierre con oficio. Con este 68-60, el local empezó su camino a paso firme.
Sportmen Unidos de Rosario ante Deportivo Atenas de Venado Tuerto.
Ya por la tarde del sábado se dieron los cruces entre rosarinos primero y venadenses luego. El primero fue uno de los más entretenidos del cuadrangular. Sportmen, que había caído en su debut, salió decidido a cambiar la historia y mostró su mejor versión en ataque: Franco Berazain (21), Castagno (16) y Ferrari (13) fueron imparables, construyendo un segundo tiempo demoledor.
Gimnasia, que venía de ganar con autoridad, no pudo sostener la intensidad y sufrió cada pérdida. Antonelli (17) y Gagliano (14) aportaron, pero no alcanzó ante un rival que encontró ritmo y efectividad. Con el 94-71 final, Sportmen se metía de lleno en la pelea.
El cierre del sábado fue con el duelo de los representantes de la Asociación Venadense de Básquet donde el campeón vigente Centenario, buscaba recuperarse tras su caída inicial. Pero Atenas no dejó margen de sorpresa. Desde el arranque, Infante fue figura: rompió la defensa rival con 29 puntos y lideró un ataque muy fluido. Fernández (21) acompañó con potencia en la transición y buena mano exterior.
Centenario intentó equilibrar desde el esfuerzo defensivo y con Rimoldi (12) como vía de gol, pero Atenas fue superior en todos los aspectos: intensidad, circulación y contundencia. El 78-52 reflejó la diferencia en la cancha y dejó a Atenas a un paso de la clasificación.
El primer partido del domingo fue con un Sportsmen que afrontó su último juego con la obligación de ganar para seguir con chances ante un Centenario que pasara lo que pasara, no iba a poder clasificar. En ese contexto, los rosarinos mostraron superioridad de lamano de Santiago Foradori como goleador con 22 puntos, sumado a los 12 de Ferrari y los 11 de Buetto y Castagno.
Los de Venado Tuerto dieron batalla con Santino Toscanini (15) como figura, pero pagaron caro algunas pérdidas en momentos clave y un bajo porcentaje desde la línea. Sportmen cerró el cuadrangular con dos triunfos que lo dejaron bien parado, aunque la victoria final de Atenas tiró por la borda todas esas chances.
Partido consagratorio para el anfitrión
El cierre enfrentó a los dos ganadores de los partidos iniciales: Atenas y Gimnasia que llegaban con aspiraciones de quedarse con el primer puesto, siendo el local el único que dependía de sí mismo. Mientras que,los rosarinos debían ganar por amplio margen para que, en el triple empate con Sportsmen, puedan tener mejor diferencia de goles.
Sin embargo, el “Griego” dominó el partido desde el comienzo y, salvo en el segundo cuarto donde cayó por 2 puntos, el resto fue todo para el dueño de casa que con parciales 20-12, 20-22 (40-34), 20-13 (60-47) y 22-14 (82-61), se terminó quedando con la victoria y clasificación de manera invicta.
Gimnasia tuvo en Bagni y Mansilla (14 puntos cada uno), a sus puntos altos; mientras que Atenas volvió a contar un con brillante Ramiro Infante que marcó 25 puntos, seguido por Bruno Barrionuevo con 15, más los 11 de Gabriel Gagliardo y Nicolás Rizzotti.
Clasificados al Final Four
Deportivo Atenas de Venado Tuerto – Zona Sur A
San Martín de Marcos Juárez – Zona Sur B
Atlético Tostados – Zona Norte A
Gimnasia y Esgrima de Santa Fe – Zona Norte B
Con este resultado, Atenas se ganó el derecho de ir en busca del título provincial con un rendimiento contundente, juego colectivo aceitado y figuras que llegan en un gran momento.
Todos los resultados – Zona Sur A
PARTIDO 1
Gimnasia y Esgrima de Rosario 88-80 Centenario (Santiago Bagni 28 puntos, Lautaro Antonelli 20 y Gabriel Gagliano 18 / Manuel Mori 14, Agustín Daitch 13 y Lautaro Rimoldi 11)
PARTIDO 2
Dep. Atenas VT 68-60 Sportsmen Unidos (Thiago Fernández y Benjamín Arancibia 15 cada uno y Ramiro Infante 12 / Benjamín Ferrari 18, Marcos Castagno 14 y Santiago Foradori 11)
PARTIDO 3
Gimnasia y Esgrima de Rosario 71-94 Sportsmen Unidos (Lautaro Antonelli 17, Gabriel Gagliano 14 y Santiago Bagni 12 / Franco Berazain 21, Marcos Castagno 16 y Benjamín Ferrari 13)
PARTIDO 4
Dep. Atenas VT 78-52 Centenario (Ramiro Infante 29 y Thiago Fernández 21 / Lautaro Rimoldi 12 y Agustín Daitch 8)
PARTIDO 5
Sportsmen Unidos 86-71 Centenario (Santiago Foradori 22, Benjamín Ferrari 12, Pedro Buetto y Marcos Castagno 11 cada uno / Santino Toscanini 15, Agustín Daitch, Lautaro Rimoldi y Enrique Villegas 8 cada uno)
PARTIDO 6
Dep. Atenas VT 82-61 Gimnasia y Esgrima de Rosario (Ramiro Infante 25, Bruno Barrionuevo 15, Santiago Gagliardo y Nicolás Rizzotti 11 c/u / (Santiago Bagni y Yaco Mansilla 14 c/u 7 Gabriel Gagliano 10)
