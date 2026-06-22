Copa Santa Fe

Argentino y Central Córdoba no se sacaron ventajas en el choque de ida de la tercera fase

El conjunto de Fighiera y el de Rosario igualaron 0 a 0 en El Bosque y todo se definirá el miércoles en el Gabino Sosa. Además del triunfo de Sanjustino, se registraron otros cinco empates en la tarde del domingo.