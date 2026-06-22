En el marco de la tercera ronda de la Copa Santa Fe de fútbol masculino, el campeón de la Liga Regional del Sud, Central Argentino de Fighiera recibía a uno de los representantes de la Primera C de la Asociación del Fútbol Argentino, Central Córdoba de Rosario.
Argentino y Central Córdoba no se sacaron ventajas en el choque de ida de la tercera fase
El conjunto de Fighiera y el de Rosario igualaron 0 a 0 en El Bosque y todo se definirá el miércoles en el Gabino Sosa. Además del triunfo de Sanjustino, se registraron otros cinco empates en la tarde del domingo.
El encuentro tuvo más fricción que buen fútbol y prácticamente no hubo situaciones de gol. La única ocasión de riesgo fue para los locales mediante un gran remate de Agustín Zalazar, el cual fue despejado de extraordinaria manera por el arquero visitante Matías Giroldi.
De este modo, la serie queda abierta en vísperas del cotejo de vuelta en el Gabino Sosa, a disputarse el próximo miércoles 24 de junio a las 19 horas.
La síntesis
CENTRAL ARGENTINO: Juan Tijera; Lucas Farías, Gonzalo Procichiani, Iván Heinzmann, Martín Inocente; Darío Mover, Román Barcos, José Tuccoli, Agustín Zalazar; Mateo Troncoso, Franco Micheletti.
Suplentes: Augusto Casas, Patricio Frontuto, Lataro Argutti, Manuel Elisei, Roberto Álvarez, Fidel Casas, Agustín Baigorria.
DT.: Cristian Ciribe.
CENTRAL CÓRDOBA: Matías Giroldi, Emanuel Rodríguez, Luca Pasinato, Valentín Rovetto, Stéfano Pizzio; Santiago Spelzini, Facundo Galli; Francisco Duré, Joaquín Messi, Benjamín Gallucci; Franco Fernández.
Suplentes: Valentino Rossi, Ignacio Sosa, Mirko Pfarherr, Marco Brusutti, Nery Domínguez, Cristian Sánchez, Marcos Córdoba.
DT.: Arnaldo Sialle.
Más resultados
Además del empate de El Quillá en Tostado y el triunfo en casa de Sanjustino (ver aparte), en la tarde del domingo se pusieron en marcha otras 4 series de esta tercera ronda de la Copa Santa Fe de fútbol masculino.
La particularidad es que esos cuatro partidos terminaron igualados, dejando las llaves abiertas para lo que sucederá el fin de semana próximo en los duelos de revancha por un lugar en los octavos de final del certamen que organiza el Gobierno de la Provincia.
Empezando el repaso, en la localidad de Arroyo Seco, Unión empató 1 a 1 con Argentino de Rosario. Guiñazú había puesto en ventaja al salaíto, mientras que Chaparro lo empató para el equipo anfitrión. En San Jorge, la igualdad fue sin goles entre Atlético y Leones FC, el equipo de los Messi que hizo su histórico debut en la Copa Santa Fe.
En la ciudad de Suardi, Sportivo y Atlético Rafaela no se sacaron diferencias tras finalizar 0 a 0 en los primeros 90 minutos. Finalmente, en Arteaga, el local empató con el vigente campeón de la Copa Federación, Centenario de San José de la Esquina. Fue 2 a 2 con goles de Veuthey y Zapata para el local, y tantos de Pola y Messi para el auriauzul.
Vale recordar que las series entre Andes de Alcorta – Godeken, Timbuense – Soprtivo Las Parejas y Colón de San Justo – Ciclón Racing se pondrán en marcha en los próximos días.