En el transcurso del pasado fin de semana, con partidos que se jugaron en forma simultánea tanto el sábado como el domingo en cuatro sedes repartidas a lo largo y a lo ancho del territorio provincial, se completó la ronda inicial de la Copa Santa Fe de básquet en su versión U15 masculina.
Copa Santa Fe: Rivadavia Juniors, Atlético Rafaela, Náutico y Almafuerte definirán el título en U15
El pasado fin de semana se jugó la fase clasificatoria del certamen provincial para menores de 15 años en su versión masculina. El representante de la Asociación Santafesina se hizo fuerte en Tostado y ganó el grupo, al igual que los rosarinos en cancha de Santa Paula de Gálvez. La crema y los de Las Rosas hicieron valer su localía. El final four se disputará entre el 7 y el 8 de noviembre.
Como sucedió con el resto de las categorías formativas, se desarrollaron 4 cuadrangulares cuyos vencedores sacaron pasaje a la gran definición prevista para el fin de semana del 7 y 8 de noviembre en sede a confirmar.
Con los resultados registrados en ambas jornadas, quedó resuelto que el final four por el título lo disputarán los representativos de Rivadavia Juniors de la capital provincial, Atlético Rafaela, Almafuerte de Las Rosas y Náutico de Rosario.
El rojo y los de la cuna de la bandera sacaron pecho fuera de su propio reducto, mientras que los de Las Rosas y la crema cerraron el fin de semana celebrando ante su gente.
Los resultados
En cuanto al desarrollo de los cuadrangulares de la primera fase del certamen que organiza el Gobierno de la Provincia con el apoyo de Lotería de Santa Fe y el apoyo de la Federación Santafesina de Básquet, la zona 1 tuvo lugar en Gálvez, más precisamente en cancha de Santa Paula.
En dicho escenario, Náutico ganó con autoridad sus 3 partidos para instalarse en la gran final por la corona. En su debut, los rosarinos superaron a ADEO de Cañada de Gómez por 85 a 40, para luego dar cuenta de Sportsman de Villa Cañas por 89 a 42. El domingo, en el cierre del minitorneo, Náutico goleó al local por 99 a 30 para ser finalista.
El grupo 2 se desarrolló en la ciudad de Las Rosas, donde Almafuerte hizo pesar su localía para ganar la zona invicto y con 3 victorias. En el debut, los dueños de casa trabajaron hasta el final para doblegar 51 a 46 a Atlético Elortondo, para luego superar a Sportsmen de Rosario por 60 a 49. Con la clasificación en el bolsillo, Almafuerte derrotó con amplitud a Atlético María Juana por 79 a 51.
La zona 3 se disputó en el norte provincial, más precisamente en el gimnasio del club Atlético Tostado. Con un andar perfecto, fue Rivadavia Juniors el que se adueñó del tercer boleto al final four. El rojo debutó el sábado con un sólido triunfo sobre Ben Hur de Rafaela 74 a 65.
Ya en la jornada del domingo, el representante de la ASB dio cuenta de Huracán de San Javier por un claro 66 a 44, para completar la faena venciendo a los locales por un 66 a 47 que aseguró su pasaje a la definición.
El cuarto y último grupo se desarrolló en la ciudad de Rafaela, donde Atlético fue anfitrión y ganó el lugar en el final four tras imponerse en los 3 partidos que jugó ante su público. La crema se estrenó el sábado goleando a Adelante de Reconquista por 69 a 29, para luego derrotar a Sanjustino por un ajustado 73 a 66 en el primer turno del domingo.
Finalmente, Atlético garantizó su primer puesto superando sin atenuantes a Central Olímpico de Ceres por 89 a 46 para celebrar la clasificación a la última instancia por la Copa.
De esta forma y con sus protagonistas confirmados, el certamen provincial en U15 masculino se resolverá durante el sábado 7 y domingo 8 de noviembre, con sede a confirmar por la organización.
Se define en U17 femenino
Este fin de semana, se disputará el final four por la Copa Santa Fe en U17 femenino, donde el club Paganini Alumni de Granadero Baigorria recibirá la visita de Náutico de Rosario, Alma Juniors de Esperanza y Atlético Tostado. Los 4 protagonistas jugarán todos contra todos para definir el mejor equipo de la provincia en la categoría.