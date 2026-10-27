Básquet

Copa Santa Fe: Rivadavia Juniors, Atlético Rafaela, Náutico y Almafuerte definirán el título en U15

El pasado fin de semana se jugó la fase clasificatoria del certamen provincial para menores de 15 años en su versión masculina. El representante de la Asociación Santafesina se hizo fuerte en Tostado y ganó el grupo, al igual que los rosarinos en cancha de Santa Paula de Gálvez. La crema y los de Las Rosas hicieron valer su localía. El final four se disputará entre el 7 y el 8 de noviembre.