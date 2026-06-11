Tras lo que fue la suspensión del pasado domingo por las condiciones climáticas, este miércoles por la noche, Juventud Pueyrredón y Defensores de Armstrong abieron su llave de octavos de final de la Copa Santa Fe de fútbol femenino en el estadio “Claudio Turco García”. Tras dominar en gran parte del juego, las visitantes se llevaron una gran victoria por 5 a 2 para poner un pie en la siguiente instancia.
Copa Santa Fe: gran victoria visitante de Defensores de Armstrong en el inicio de los octavos de final
Fue 5 a 2 en su visita a Juventud Pueyrredón de Venado Tuerto, para ponerse al frente y dar un gran paso hacia la clasificación.
Ya desde el comienzo del partido Defensores iba a encontrarse con el gol ya que, al minuto y medio de juego y luego de una buena combinación de pases en ofensiva y un rechace que rebotó en una delantera, la pelota le quedó a Celeste Fiocchi que sacó el remate cruzado en el borde del área y estampó el 1 a 0.
Tras la apertura del marcador, la visita siguió dominando la pelota, siendo más claras en la conducción y criteriosas en ataque, así como también casi ni sufrían en defensa. Hasta que, esa combinación hizo que ampliara la cuenta. A los 10 minutos, con otra muy linda jugada ofensiva, fueron moviendo la pelota de izquierda hacia el centro, Roció Gallardo controló en el borde del área y vio a Eva Pietrodarchi que llegaba por derecha y la asistió para que la 10, ante la salida desesperada de María Sol Ponce, definió cruzado para el 2 a 0.
Lejos de conformarse con ese resultado, Defensores de Armstrong siguió yendo y solo dos minutos y medio más tarde, llegaría el tercero. Tiro libre en tres cuartos de cancha recostado sobre el sector izquierdo, la pelota que llegó al área y el rechazo corto le quedó a Tamara Gallardo que de aire definió para el 3-0.
Las locales no encontraban el camino, se repetían en pelotazos largos para Giuliana Biletto que terminaba siempre aislada de sus compañeras y en inferioridad numérica en ataque. Defensores se cerraba bien en defensa y salía más en bloque en ataque generando varias aproximaciones más que obligaron a la respuesta de María Sol Ponce que evitó en un par de ocasiones una nueva caída de su arco.
Ante todo ese panorama negativo para Pueyrredón, a los 31 minutos llegaría el cuarto. Tiro libre frontal a unos 25 metros que ejecutó Eva Pietrodarchi y que se coló por encima de la arquera y un par de defensoras que intentaron salvar en la línea. El 4 a 0 cayó como un baldazo de agua fría porque anímicamente parecía ya no tener respuestas las locales.
Con ese resultado se irían al descanso con la sensación de que estaba todo liquidado.
Sin embargo, en el comienzo del complemento, Juventud Pueyrredón salió con todo y, en apenas 5 minutos, Giuliana Biletto marcó 2 goles como para volver a darle algo de ilusión a su equipo.
El primero sería al minuto de juego luego de un rechazo largo que cayó para que la delantera tome la pelota casi en mitad de cancha, supere en velocidad a Juliana Minuet y llegue a quedar cara a cara con Celeste Ceci y definir para el 1-4.
Luego, a los 5 minutos y medio, Rocío Gallardo la punteó en su propio campo y le quedó a Moreno que asistió de una a Biletto y esta se fue sola contra la arquera para que, a pesar de que se le fue un poco larga, pudo trabar y llevársela para definir con el arco libre. Partido 4 a 2 y la sensación de que podía haber una remontada heroica.
Sim embargo, y más allá de contar con alguna que otra aproximación, Pueyrredón fue lentamente mermando en ataque y ya dejó de ser tan profundo. La clave era la habilidad y velocidad de Biletto, pero el cansancio de una cancha muy pesada por las condiciones climáticas y el mismo desgaste del partido, hicieron que vaya perdiendo intensidad.
A los 16 minutos, como para terminar de liquidar las ilusiones locales, Pietrodarchi metió la pelota al área para que Rocío Gallardo controle, gire y saque el remate que superó a Ponce y puso el 5 a 2 definitivo.
Si bien quedaba mucho tiempo en el marcador y ambos equipos llegaron con aproximaciones sobre las áreas, no estuvieron finos en la definición y el marcador no se movió.
Defensores de Armstrong se llevó una gran victoria de su visita en Venado Tuerto y jugará como local ahora con la tranquilidad de saber que está 3 goles arriba y con un pie en los cuartos de final. Será una "patriada" difícil para las venadenses, pero en el fútbol cualquier cosa puede pasar.
Síntesis
Juv. Pueyrredón 2
María Sol Ponce
Iara Suárez
Valentina Rodríguez
Celeste Villarroel
Abril Avalos
Evelin Tejerina
Victoria Caro
Angelina Cabañez
Yanina Azulgaray
Giuliana Biletto
Candela Moreno
DT: Juan Caro
Suplentes: Luciana Camino, Samira Bertagnoni, Micaela Caro, Jesica Rodríguez, Ludmila Castro y Martina Campos.
Def. de Armstrong 5
Celeste Cecci
Aylen Cabrera
Juliana Minuet
Georgina Campos
Claudia Álvarez
Tamara Gallardo
Celeste Fiocchi
Brenda Barrios
Rocío Gallardo
Eva Pietrodarchi
Milagros Martínez
DT: Miguel Cabrera
Suplentes: Camila Funes, Leila Marcianesi, Maira Reynoso, Ángeles Menna, Natalia Celaa y Aylen Villarroel.
Goles: PT. 1' Celeste Fiocchi (CDA); 10' Eva Pietrodarchi (CDA); 13' Tamara Gallardo (CDA); 31' Eva Pietrodarchi (CDA). ST. 1' Giuliana Biletto (CSJP); 5' Giuliana Biletto (CSJP); 16' Rocío Gallardo (CDA).
Amonestadas: Eva Pietrodarchi (CDA)
Cambios: ET. Samira Bertagnoli x Valentina Rodríguez (CSJP); ST. Jesica Rodríguez x Aril Ávalo (CSJP)
Árbitro: Fabián Marani. Asistentes: Lautaro Labertucci y Milagros Stampella.
Estadio: Claudio “Turco” García, Venado Tuerto.