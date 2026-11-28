La Copa Santa Fe de Atletismo tiene nuevo campeón. En esta edición, la Asociación Santafesina de Atletismo se consagró ganadora del evento deportivo que impulsa el Gobierno de la Provincia, con el apoyo de Lotería de Santa Fe. La jornada reunió a atletas de las categorías U16 y mayores, en la rama femenina y masculina, en distintas pruebas de pista y campo.
La Asociación Santafesina se consagró campeona de la Copa Santa Fe de Atletismo
La competencia reunió a deportistas de distintas categorías en la pista renovada del CARD. El escenario, utilizado durante los Juegos Suramericanos 2026, continúa recibiendo pruebas y encuentros del deporte provincial.
El escenario elegido fue la pista renovada del CARD, que formó parte de la infraestructura utilizada durante los Juegos Suramericanos 2026 y que continúa albergando competencias y actividades deportivas.
La utilización de este espacio permite dar continuidad al legado de los Juegos y poner a disposición de atletas santafesinos instalaciones de primer nivel.
En este sentido, la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano de la Provincia, Victoria Tejeda, destacó la importancia de la Copa Santa Fe como espacio de encuentro y competencia para los atletas de toda la provincia, y remarcó el valor de seguir utilizando la infraestructura deportiva que quedó como legado de los Juegos Suramericanos. “Acompañar a los deportistas va más allá de una competencia. Es reconocer el esfuerzo que hacen todos los días, junto a sus familias, sus clubes y sus entrenadores, y generar las condiciones para que puedan seguir creciendo. Ese es el compromiso que nos marcó el gobernador Maximiliano Pullaro y que llevamos adelante desde el Gobierno de la Provincia. Hoy estamos disfrutando de una pista renovada, de primer nivel, que fue escenario de los Juegos Suramericanos y que queda para nuestros atletas. Ese es el verdadero legado: que después de un evento tan importante, los santafesinos puedan seguir entrenando y compitiendo en espacios de calidad”.
Además, la ministra destacó que “tenemos el talento, tenemos las instituciones y ahora contamos con escenarios que nos ponen a la altura de las grandes competencias. Santa Fe tiene todo para convertirse en la capital nacional del deporte, y vamos a seguir trabajando para que cada vez más chicos y chicas encuentren en el deporte una oportunidad”.
Los ganadores de cada prueba
En la rama masculina, los primeros puestos fueron para Benjamín Quinteros (lanzamiento de martillo U16 y lanzamiento de disco U16), Gael Cardozo (martillo mayores), Cristefer Alexander Doro (110 metros con vallas mayores), Thiago Molinatto (110 metros con vallas U16 y garrocha U16), Benjamín Bautista Sandez (salto en largo U16), Brian López (salto en largo mayores), Francisco Santinelli Ildarraz (100 metros mayores), Lázaro Bonora (lanzamiento de disco mayores), Airton Franco (garrocha mayores), José Zabala (1.500 metros mayores), Gerónimo Muzzulini (80 metros U16), Mauricio Chia (lanzamiento de bala U16), Luca Amadio (salto en alto U16), Jeremias James Peronja (salto en alto mayores), Lisandro Peralta (jabalina U16), Germán Muñoz (400 metros con vallas mayores), Ignacio Fontana (jabalina mayores), Juan Pablo Sale (lanzamiento de bala mayores), Bautista Tolosa (600 metros U16) y Jeremías Galli (400 metros mayores).
En la rama femenina, se destacaron Daiana Malena Benítez (lanzamiento de martillo U16), Claudia Cravero (martillo mayores), Federica González Labedzki (garrocha U16), Paula Gómez Iriondo (garrocha mayores), Paula Leiva (110 metros con vallas mayores), Tiziana Gramaglia (80 metros con vallas U16), Milagros Menoni (lanzamiento de disco y bala mayores), Samara Stefania Virili (lanzamiento de disco U16), Delfina Bett Cordero (salto en alto U16), Denise Garetto (salto en alto y salto en largo mayores), Florencia Bermúdez (1.500 metros mayores), Mariana Valentina Nobile (jabalina U16), Violeta Palacios (jabalina mayores), Alexia Carello (80 metros y salto en largo U16), Abigail Bulacio (lanzamiento de bala U16), Malena Coronel (400 metros con vallas mayores), Felicitas Hauswirth (600 metros U16), Jasmin Bock (100 metros mayores) y Malena Arantza Gobbo (400 metros mayores).