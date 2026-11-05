Cristiano Ronaldo confirmó que dejará de jugar para la selección de Portugal después de más de dos décadas como una de las principales figuras del equipo. El atacante anunció la decisión mediante un mensaje difundido en sus redes sociales, en el que repasó su trayectoria, agradeció a quienes lo acompañaron y señaló que llegó el momento de ceder la camiseta número 7 a las nuevas generaciones.
Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal: cierra una etapa de 23 años
El delantero comunicó su decisión a través de un video publicado en sus redes sociales. A los 41 años, se despide del combinado nacional como máximo goleador y jugador con más presencias en la historia de las selecciones masculinas.
“Ha llegado el día de devolver la camiseta número siete de nuestra selección nacional”, expresó el futbolista en el comienzo de su despedida. También explicó que no se trató de una determinación sencilla, porque representa el cierre de un camino que comenzó en agosto de 2003 y que, según sus propias palabras, cambió su vida.
Con 41 años, Ronaldo pone fin a su recorrido internacional con cifras que lo ubican entre los futbolistas más destacados de la historia del seleccionado portugués. Disputó 234 partidos y convirtió 146 goles, marcas que lo mantienen como el jugador con más presencias y el máximo anotador histórico de las selecciones masculinas.
De su debut a los títulos con Portugal: los principales hitos de su carrera
La historia de Cristiano Ronaldo con el seleccionado mayor comenzó en agosto de 2003. Tenía 18 años cuando debutó frente a Kazajistán, bajo la conducción de Luiz Felipe Scolari. Un año después integró el plantel que disputó la Eurocopa 2004, organizada en Portugal. En ese torneo marcó dos goles y llegó a la final, aunque el equipo perdió 1 a 0 ante Grecia.
Su primera Copa del Mundo fue la de Alemania 2006. Portugal alcanzó las semifinales y terminó en el cuarto puesto. A partir de ese período, el delantero comenzó a consolidarse como uno de los referentes del equipo y asumió la capitanía de manera permanente tras la salida de Luís Figo.
Con el brazalete, participó de los siguientes mundiales y de distintas ediciones de la Eurocopa. Sin embargo, los momentos más importantes de su ciclo llegaron con dos conquistas internacionales: la Eurocopa de Francia 2016 y la primera edición de la Liga de Naciones, en 2019.
En la final de 2016, Portugal venció al seleccionado anfitrión por 1 a 0 en tiempo suplementario. Ronaldo tuvo que abandonar el campo durante el primer tiempo por una lesión en la rodilla izquierda, pero permaneció junto al banco y acompañó a sus compañeros hasta el final. El gol de Éder le dio al país su primer título continental.
Tres años después, el conjunto portugués volvió a celebrar. En la fase final de la Liga de Naciones, disputada en su propio territorio, el delantero marcó tres tantos en la semifinal frente a Suiza y fue parte del equipo que derrotó 1 a 0 a Países Bajos en la definición.
Su trayectoria también estuvo marcada por momentos difíciles. En el Mundial de Qatar 2022 perdió la titularidad en los cruces de eliminación directa y Portugal quedó afuera en cuartos de final ante Marruecos. En la Eurocopa de Alemania 2024, el equipo volvió a despedirse en esa instancia, esta vez sin goles del atacante.
El conflicto con el entrenador y el mensaje de despedida
La decisión de poner fin a su etapa en la selección llegó después de semanas de tensión con el entrenador Jorge Jesus. El episodio que profundizó el distanciamiento ocurrió durante la ventana internacional de septiembre, cuando Ronaldo permaneció en el banco de suplentes en la victoria por 2 a 1 ante Noruega y no ingresó al campo.
Luego de conocer que tampoco sería titular frente a Dinamarca, el delantero abandonó la concentración portuguesa sin autorización. Más tarde, explicó que su reacción estuvo vinculada con un desacuerdo sobre la distribución de sus minutos de juego. La Federación Portuguesa de Fútbol abrió un expediente disciplinario y el caso derivó en una suspensión de 30 días y una sanción económica.
Aunque en un primer momento Ronaldo había manifestado que volvería a estar disponible una vez cumplido el castigo, el vínculo con el cuerpo técnico no logró recomponerse. Finalmente, el futbolista comunicó su retiro internacional.
En su carta, el portugués evitó limitar el balance a los goles y los títulos. Dedicó buena parte del mensaje a sus compañeros, entrenadores, dirigentes, médicos y trabajadores que formaron parte de las distintas convocatorias. También agradeció a su familia y a los hinchas que lo acompañaron durante estos 23 años.
“Lo di todo por esta camiseta”, afirmó. Reconoció que hubo derrotas difíciles y momentos en los que no pudo cumplir las expectativas, pero sostuvo que nunca dejó de sentirse orgulloso de representar a su país.
Ronaldo también señaló que seguirá acompañando al seleccionado desde otro lugar. Aunque ya no estará en el campo de juego, aseguró que continuará alentando y celebrando cada triunfo de Portugal. Su despedida marca el final de una etapa iniciada cuando era un adolescente de Madeira y que terminó con récords, títulos y una presencia sostenida en la historia del fútbol internacional.