“Hola, ¿Martín?”

Llaman para entrevistar a Demichelis, pero atiende un docente de Santa Fe: la increíble historia del teléfono equivocado

Por momentos, el teléfono de Martín parece una línea directa con el mundo del fútbol. Suenan productores de radio, periodistas, dirigentes de fundaciones, hinchas e incluso familiares que buscan recomponer vínculos. El problema es que ninguno de ellos está buscando a Martín. O, mejor dicho, sí lo está buscando, pero no a este Martín.