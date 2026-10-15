XII Campeonato Sudamericano U23 de Atletismo

Después de los Juegos, el CARD se luce con ¡450 atletas de 12 países!

El torneo se disputará en la renovada pista continental que lleva el nombre de Pedro A. Candioti y fue elogiada por todos en los ODESUR. Será entre el 16 y 18 de octubre con entrada libre y gratuita.