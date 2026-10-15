Ese famoso “Legado” que prometían los exitosos e inolvidables Juegos Deportivos Suramericanos llegó para quedarse, activando en los escenarios deportivos que sumó la provincia invencible de Santa Fe.
Después de los Juegos, el CARD se luce con ¡450 atletas de 12 países!
El torneo se disputará en la renovada pista continental que lleva el nombre de Pedro A. Candioti y fue elogiada por todos en los ODESUR. Será entre el 16 y 18 de octubre con entrada libre y gratuita.
Dentro de pocas horas y por segunda vez en la historia, la Argentina será sede del XII Campeonato Sudamericano U23. La competencia internacional se disputará entre el 16 y 18 de octubre en la renovada pista sintética del CARD, en Santa Fe, donde acaba de vivirse la gran fiesta de los 13° Juegos Deportivos Sudamericanos, que ofreció un nuevo superlativo en atletismo con la presencia de figuras mundiales.
“Los Juegos Suramericanos generaron mucha emoción, porque todos sentimos que fue hermoso lo que vivimos. Eso nos puso una vara muy alta, pero nos inspira a seguir soñando cada vez más en grande y a pensar que, cuando los santafesinos estamos juntos, podemos hacer las cosas mucho mejor de lo que el más optimista de los nuestros podría haber soñado”, expresaba el propio gobernador, Maximiliano Pullaro, al presentar la competencia.
En cuanto al acto inaugural del XII Campeonato Sudamericano U23 de Atletismo, “la Confederación Argentina de Atletismo y Atletismo Sudamericano tienen el agrado de invitar a toda la comunidad deportiva, medios de comunicación y público en general al acto inaugural del XII Campeonato Sudamericano U23”.
“El evento contará con la presencia de destacadas autoridades gubernamentales y deportivas continentales y nacionales, acompañando el tradicional desfile protocolar de las delegaciones sudamericanas participantes”, explican a El Litoral.
Será este viernes 16 de octubre de 2026 desde las 17.15 en la Pista Provincial de Atletismo. “Al finalizar la ceremonia protocolar, dará comienzo de manera inmediata la jornada vespertina del primer día de competencias”, avisan. “¡Los esperamos para celebrar y dar inicio a la gran fiesta del atletismo sudamericano!”, es el mensaje final.
La categoría U23, cuyo Campeonato surgió hace más de dos décadas, es el último escalón para los atletas antes de ingresar definitivamente en las competencias de mayores.
La Argentina ya organizó la segunda edición de este Campeonato en 2006, cuando formó parte de los Juegos Odesur (algo que también sucedió en Medellín 2010).
El presidente de la Federación Santafesina de Atletismo, Juan Alberto Scarpín, aseguró que “hoy se dan condiciones que antes no teníamos, tanto por las instalaciones, que son importantes y reconocidas por todos, como por la experiencia organizativa que se adquirió y que se volcará en futuras competencias deportivas”.
Por su parte, el deportista Germán Chiaraviglio se mostró orgulloso de “estar otra vez presentando un evento deportivo de nivel sudamericano en nuestra provincia”.
Para esta edición de Santa Fe 2026, Brasil ha designado un plantel completo con casi todas las figuras u23, que serán lideradas por el flamante campeón mundial u20 de lanzamiento de bala, Alessandro Borges Soares. El equipo también incluye otros grandes valores como el velocista Renán Correa de Lima Gallina (medalla de oro de los 200 metros en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023), el vallista Thiago Resende Ornelas, la recordwoman juvenil de sprint Hakelly de Souza Maximiano y la flamante subcampeona de salto en alto en los Juegos Sudamericanos, Maria Eduarda de Oliveira. El citado Thiago viene de establecer la plusmarca sudamericana u23 de los 110 metros con vallas con 13.40, durante su gira europea, en Braga.
También el atletismo argentino contará con sus mejores valores de la categoría y plantel completo. Entre los varones estará el nuevo recordman absoluto de salto en largo Martín Saavedra (7.82) y también los mejores sprinters de la actualidad en 100 metros, los hermanos Lucas y Tomás Villegas, al igual que el santafesino –de Rafaela- Tomás Pablo Mondino, quien viene de integrar uno de los relevos medallistas en los Juegos y busca recuperar la forma físico-técnica que lo convirtió en una de las mayores promesas en nuestro atletismo. En los 110 metros con vallas estarán dos valores en ascenso como Francisco Ferreccio (autor del récord con 13.90) y Diego Pérez Güercio, en tanto que Uriel Muñoz tratará de mantener su condición de medallista en mediofondo y Tomás Olivera es la carta para el podio en martillo. En damas, habrá también destacadas atletas como las nuevas recordistas nacionales de la categoría Milagros Damico (11.48 en 100) y Helen Bernard Stilling (13.40 en vallas), además de atletas que también ya tienen podios sudamericanos en juveniles como la garrochista Carolina Scarponi, la lanzadora de martillo Giuliana Baigorria, la mediofondista Rosa Velardez y la lanzadora de jabalina Milagros Rosas.
Guyana envía seis atletas, incluyendo al semifinalista de 200 y 400 en el Mundial u20 de Oregón, Tishawn Easton.
Por Uruguay viene un equipo numeroso, que cuenta entre sus figuras con los velocistas Santiago Lazar y Adrián Nicolari, y el mediofondista Gonzalo Gervasoni, mientras que Antonella Bonomi –aún de la categoría u18- aspira a seguir mejorando su récord de 3.000 con obstáculos.
El evento reunirá a atletas de varios países: Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Surinam, Guyana y Panamá. De este modo, Santa Fe volverá a ser sede de una competencia internacional de atletismo pocas semanas después de haber recibido los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
La categoría U23 representa una etapa fundamental en la carrera deportiva, ya que constituye el último paso antes de la competencia de mayores. Por eso, el campeonato permitirá observar en Santa Fe a jóvenes atletas que se encuentran entre los principales exponentes de sus países y atraviesan un momento decisivo de su desarrollo.
La competencia ofrecerá una nueva oportunidad para que Santa Fe reciba al atletismo sudamericano y, al mismo tiempo, exhiba una infraestructura que continúa en uso tras los Juegos Suramericanos.