Eduardo Coudet brindará este jueves a las 15 una conferencia de prensa en el estadio Monumental, luego de la eliminación de River ante Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Eduardo Coudet dejará de ser el técnico de River y hablará en conferencia
El entrenador estará acompañado por Stéfano Di Carlo y Enzo Francescoli para comunicar los motivos de su salida tras la eliminación ante Independiente Santa Fe.
El entrenador estará acompañado por el presidente Stéfano Di Carlo y el secretario técnico Enzo Francescoli. En ese encuentro, Coudet anunciará oficialmente el final de su ciclo al frente del equipo.
Comunicará su salida de River
El “Chacho” había decidido no realizar declaraciones ante los medios inmediatamente después de la derrota frente al conjunto colombiano. Esa determinación generó incertidumbre sobre su futuro y aumentó las dudas acerca de su continuidad.
Luego del partido, el entrenador permaneció durante varias horas en el Monumental y mantuvo reuniones con integrantes de la Comisión Directiva durante la madrugada para analizar su situación.
Con el paso de las horas, la posibilidad de que continuara en el cargo perdió fuerza y la dirigencia terminó definiendo el cierre de su etapa. Será el propio Coudet quien explique los motivos y se despida públicamente durante la conferencia.
La eliminación ante Santa Fe
River había apostado por Coudet para encarar una nueva etapa deportiva, pero los resultados obtenidos no estuvieron a la altura de las expectativas.
Las eliminaciones en el ámbito local e internacional y la falta de regularidad en el funcionamiento del equipo fueron aumentando la presión sobre el entrenador. El duelo ante Independiente Santa Fe terminó convirtiéndose en el golpe definitivo para un ciclo que ya estaba atravesado por cuestionamientos.
River no logró imponerse ante el conjunto colombiano en el Monumental y quedó eliminado de uno de los principales objetivos que tenía para el segundo semestre del año.
La dirigencia deberá definir al reemplazante
Tras la salida de Coudet, River deberá resolver rápidamente cómo continuará la conducción del plantel profesional.
La primera decisión será determinar quién asumirá de manera interina mientras la dirigencia analiza las alternativas para encontrar al próximo entrenador. Mientras tanto, el calendario del fútbol local continuará su marcha y obligará al club a tomar una determinación en poco tiempo.
La conferencia de este jueves será el primer contacto público de Coudet después de la eliminación ante Independiente Santa Fe.
A partir de las 15, el entrenador se presentará junto a Di Carlo y Francescoli para comunicar oficialmente su salida de River y dar sus explicaciones sobre una decisión que modificará el rumbo del equipo.