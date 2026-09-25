Santa Fe 2026

Elsa Doninni, a los 83 años, volvió al pádel que marcó su vida: “Es lo más lindo que he visto”

Dejó el tenis cuando descubrió el pádel y jugó hasta los 60 años. Hoy disfruta desde la tribuna de la competencia suramericana en Rafaela y volvió a probar una cancha para descubrir cuánto cambió el deporte que la acompañó durante décadas.