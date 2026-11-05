Tiene 17 años

Emilia, la rafaelina que hizo historia en los Suramericanos con dos medallas de oro: “Me enorgullece que el trabajo dé sus frutos”

La gimnasta rafaelina se consagró campeona suramericana, obtuvo importantes resultados nacionales y debutó en un Mundial de mayores. Junto a su mamá, Andrea Lencina, repasó una temporada inolvidable, marcada por el esfuerzo, las emociones y el acompañamiento familiar.