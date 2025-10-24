El gran salto de Victoria Imhoff y Guben Gitana en Campo de Mayo
Se entrena y forma parte de La Ilusión, establecimiento ecuestre de la localidad de Candioti y logró el primer lugar la final del XXVVIII Campeonato Federal de Saltos Hípicos en la categoría Iniciados Mayores 70 cm, que se disputó recientemente en Campo de Mayo, en representación de la Región Centro Este y Rosario. Tiene 18 años recién cumplidos y un enorme futuro.
Victoria Imhoff y su yegua en el momento de uno de los saltos. Su actuación fue descollante en Campo de Mayo.
Victoria Imhoff con 18 años cumplidos esta semana y viene de competir en la Final del XXVIII Campeonato Federal de Saltos Hípicos en el predio de la Escuela Militar de Tropas Montadas de Campo de Mayo, organizada por la Federación Ecuestre Argentina (FEA).
Luego de una etapa clasificatoria desarrollada durante el año en cada una de las regiones del país, acceden a esta instancia definitoria los tres mejores binomios de cada región en cada una de las distintas categorías, consagrándose campeona en la categoría Iniciados Mayor en 70 cm de altura con su yegua Guben Gitana, pertenecientes ambas a La Ilusión Establecimiento Ecuestre de la localidad de Candioti, con la preparación de su instructora Paz Romero Acuña, quien junto a Gerónimo Copello llevan las riendas de LA ILUSIÓN.
Su "feeling" con la yegua
“En octubre o noviembre del año pasado conocí a la yegua y me quedé enganchada con ella desde el primer momento que la ví”, cuenta Victoria. Y el profe Gerónimo asiente de inmediato: “A los dos días parecía que se conocían desde siempre”.
El Federal es un torneo que dura cuatro días, en el que hay uno (el primero) que es el de chequeo veterinario y entrenamientos livianos y los otros tres de competencia. “Hay que demostrar todo en más o menos de un minuto. Es muy demandante”, comenta la joven Victoria, que logró consagrarse en la categoría de Iniciados Mayor 70 centímetros de alto como la mejor a nivel nacional sobre 28 participantes en su categoría.
El primer torneo en el que compitió, con “Guben Gitana”, fue en Sunchales, el año pasado, razón por la cual su crecimiento ha sido meteórico. “Ahora, el objetivo son los campeonatos nacionales que se llevarán a cabo a fin de año como cierre de la temporada, avanzar en ir subiendo la altura o como decimos nosotros… los palos y ver cómo vamos creciendo con la yegua”, señaló Victoria, quien cursa el quinto año del secundario en el Colegio Sagrada Familia de Santa Fe.
“Mis amigas y familiares estuvieron siempre al tanto por las publicaciones que hacía en mis redes sociales y porque me preguntaban constantemente”, contó Victoria, quien toma su éxito con mucha naturalidad y con humildad.
La copa en manos de Victoria, junto a familiares y entrenadores en el momento de la celebración.
"Quiero agradecer a todos, porque detrás de un binomio hay mucha gente involucrada que forman esta gran familia de La Ilusión, como los caballerizos (cuidadores) que están todo el tiempo en el día a día junto a los caballos, los profes que los entrenan a diario, además de lo que hagamos los jinetes o amazonas, y que cuidan celosamente todos los aspectos que hacen al bienestar animal y en especial, a todos los chicos del Club con quienes compartimos todo y nos apoyamos siempre", señaló esta jovencita de gran futuro.
“Este es un deporte, la equitación, que requiere mucha práctica. Hay que cuidar mucho el caballo, tiene que tener un buen estado físico y hay que invertir tiempo y esfuerzo, donde el bienestar del animal es clave, el cuidado es intensivo y la muestra clara es que en los torneos hay un día, el primero, que se lo dedica exclusivamente a la revisación exhaustiva del caballo”, agrega Gerónimo.
Un entrenamiento diario y sacrificado
Victoria asiste a La Ilusión cinco veces por semana, donde pasa entre tres y cuatro horas dedicadas no solo al entrenamiento, sino también a los cuidados y actividades previas y posteriores (como la preparación del animal, distintas terapias, momentos de descanso y recompensa), fundamentales para crear el vínculo entre jinete y caballo, pilar esencial en esta disciplina.
Victoria, Guben Gitana y el primer puesto del Federal, un torneo de primer nivel nacional.
Obviamente que la familia tiene que acompañar, porque el esfuerzo es muy grande en todo aspecto. Además, no es solamente el caballo, quien lo monta y quien lo entrena, sino que hay gente que transporta el animal, el que lo cuida, el herrero, el veterinario y el que prepara el alimento. Es decir, mucha gente que está detrás de ella y de la yegua para que, en menos de un minuto, se haga todo de manera perfecta para poder llegar a la cima, algo que Victoria Imhoff consiguió nada menos que en una Final Federal, lo cual llena de orgullo a la familia, a La Ilusión y a este deporte que, por lo visto, tiene en Santa Fe a importantes figuras con alto nivel nacional.
