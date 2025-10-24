Una santotomesina que se luce en equitación

El gran salto de Victoria Imhoff y Guben Gitana en Campo de Mayo

Se entrena y forma parte de La Ilusión, establecimiento ecuestre de la localidad de Candioti y logró el primer lugar la final del XXVVIII Campeonato Federal de Saltos Hípicos en la categoría Iniciados Mayores 70 cm, que se disputó recientemente en Campo de Mayo, en representación de la Región Centro Este y Rosario. Tiene 18 años recién cumplidos y un enorme futuro.