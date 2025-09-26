Ganó Flamengo en penales y Estudiantes quedó eliminado de la Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata quedó eliminado de la Copa Libertadores tras caer en definición por penales por 4-2 ante Flamengo, luego de imponerse por 1-0 en el tiempo regular, en un partido disputado en el Jorge Luis Hirchi.
El resultado global fue de 2-2 ya que, en el partido de ida en Brasil, el Picha sufrió una derrota por 2-1.
El arquero del conjunto brasileño Agustín Rossi tapó los disparos de Gastón Benedetti y Santiago Ascacibar y se convirtió en el héroe de la jornada de los rojinegros.
En desarrollo...
