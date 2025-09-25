En Brasil

River cayó ante Palmeiras y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025

El conjunto “Millonario” abrió la cuenta por intermedio de Maximiliano Salas pero el elenco brasileño lo dio vuelta en el complemento con tantos de Vitor Roque y José Manuel López, a los 46 de penal y a los 49. Con este resultado, los de Núñez se despidieron del campeonato y deberán apostar todo al Torneo Clausura y a la Copa Argentina.