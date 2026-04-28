Tomás Etcheverry se despidió del Masters 1000 de Madrid en los octavos de final después de caer por 6-3 y 6-4 ante el francés Arthur Fils, uno de los jugadores que llega en mejor forma al tramo central de la gira europea. El argentino peleó, sostuvo pasajes competitivos, pero no logró aprovechar sus chances en los momentos clave.
Tomás Etcheverry no pudo con Arthur Fils y se despidió en octavos del Masters de Madrid
El argentino cayó en sets corridos frente al francés Arthur Fils y quedó afuera en los octavos de final del Masters de Madrid. De todos modos, su recorrido en la Caja Mágica le deja muy buenas perspectivas en el ranking.
El partido duró una hora y media y tuvo una diferencia clara en la resolución de los puntos importantes. Fils convirtió dos de las cinco oportunidades de quiebre que generó, mientras que Etcheverry dispuso de la misma cantidad, pero no pudo transformar ninguna. Ahí terminó de inclinarse un cruce que fue más ajustado de lo que indicó el marcador.
La derrota frenó el recorrido del platense en la Caja Mágica, aunque no opacó una semana muy positiva. Etcheverry volvió a competir en alto nivel en un Masters 1000, alcanzó una instancia importante y quedó con muy buenas posibilidades de cerrar el torneo cerca del mejor ranking de su carrera.
La eficacia marcó la diferencia
Fils volvió a mostrar por qué atraviesa uno de los mejores momentos de su temporada. El francés jugó con agresividad, sostuvo la intensidad y fue más preciso cuando el partido le ofreció ventanas. No necesitó muchas oportunidades: le alcanzó con dos quiebres bien administrados para quedarse con el triunfo.
Etcheverry, en cambio, tuvo sus opciones, pero no consiguió romper esa resistencia. Generó cinco chances de quiebre, una cifra que muestra que pudo competir, aunque le faltó el golpe final para cambiar la dinámica de cada set. Frente a un rival de esta jerarquía, esa diferencia se paga.
Una semana que deja buenas señales
Más allá de la derrota, la participación del argentino en Madrid deja un saldo muy valioso. Etcheverry redondeó una de las mejores semanas de su carrera, volvió a instalarse en una segunda semana de Masters 1000 y sumó puntos importantes en una etapa clave del calendario.
Ese recorrido también lo acerca a un objetivo personal fuerte: superar su mejor ubicación histórica en el ranking, que hasta ahora fue el puesto 27. El nivel mostrado en la capital española refuerza la sensación de crecimiento y de consolidación dentro de la elite del circuito.
Cómo sigue el cuadro y qué viene para los argentinos
Con este triunfo, Arthur Fils avanzó a los cuartos de final, donde se medirá con el checo Jiri Lehecka, que derrotó por 6-3 y 6-3 al italiano Lorenzo Musetti. El francés, además, confirmó su gran presente después del título que había conseguido días atrás en el ATP 500 de Barcelona.
En otra de las llaves destacadas de la jornada, Jannik Sinner superó 6-2 y 7-5 al británico Cameron Norrie y también se metió entre los ocho mejores del torneo.