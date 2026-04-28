Se acerca al top 20

Tomás Etcheverry no pudo con Arthur Fils y se despidió en octavos del Masters de Madrid

El argentino cayó en sets corridos frente al francés Arthur Fils y quedó afuera en los octavos de final del Masters de Madrid. De todos modos, su recorrido en la Caja Mágica le deja muy buenas perspectivas en el ranking.