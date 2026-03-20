Fórmula 1: Newey deja la dirección de Aston Martin y Wheatley abandona el proyecto Audi

La Fórmula 1 no deja de sorprender fuera de las pistas. En las últimas horas, un giro inesperado ha sacudido las bases de Silverstone y Neuburg.
Apenas cuatro meses después de asumir, el "Gurú" del diseño da un paso al costado en la gestión del equipo para refugiarse en el área técnica. En una maniobra relámpago, Lawrence Stroll ficha a Jonathan Wheatley, quien deja la escudería alemana tras menos de un año de gestión.
La Fórmula 1 no deja de sorprender fuera de las pistas. En las últimas horas, un giro inesperado ha sacudido las bases de Silverstone y Neuburg.
Según trascendió en el paddock, Adrian Newey dejará su cargo como director de equipo en Aston Martin para volver a centrarse exclusivamente en lo que mejor sabe hacer: el diseño y la ingeniería de vanguardia.
Sin embargo, la verdadera noticia que ha dejado atónitos a los especialistas es la identidad de su sucesor. Jonathan Wheatley, quien hasta hoy se desempeñaba como director de equipo en el ambicioso proyecto de Audi, dejará la firma de los cuatro anillos para regresar a Inglaterra y tomar las riendas de la escudería de Lawrence Stroll.
La maniobra tiene un trasfondo de nostalgia y eficacia probada. Wheatley pasó dos décadas en Red Bull, donde forjó una relación profesional indestructible con Newey.
Se especula con que el propio diseñador británico habría sugerido —o incluso condicionado— su salida de la dirección operativa a cambio de la llegada de Wheatley, buscando replicar el modelo de gestión que llevó a la escudería de la bebida energética a la cima del mundo.
Para Wheatley, el movimiento representa un regreso a sus raíces. La sede de Aston Martin en Silverstone se encuentra a escasas veinte millas de Milton Keynes, su antiguo hogar.
Pero más allá de la cercanía geográfica, el incentivo es el poder: en Audi, la convivencia con el director ejecutivo Mattia Binotto limitaba su autonomía; en Aston Martin, bajo el ala de Stroll, se espera que tenga el control total del "muro" y la gestión deportiva.
La salida de Newey de la dirección ejecutiva llega tras menos de cuatro meses de gestión, un periodo marcado por una crisis de resultados que no estuvo a la altura de las multimillonarias expectativas iniciales.
La complejidad de dirigir un equipo de F1 parece haberle restado tiempo al genio creativo en el tablero de dibujo, un lujo que Aston Martin no puede permitirse si quiere pelear el campeonato.
El impacto de esta noticia también golpea fuerte en Alemania. Audi pierde a una pieza clave de su estructura tras apenas diez meses de trabajo.
Ahora, la escudería alemana deberá decidir si vuelve al mercado de pases para buscar un reemplazo de peso o si Binotto asume una reorganización interna para cubrir el hueco dejado por la partida de Wheatley hacia Inglaterra.