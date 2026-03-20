Cambios

Fórmula 1: Newey deja la dirección de Aston Martin y Wheatley abandona el proyecto Audi

Apenas cuatro meses después de asumir, el "Gurú" del diseño da un paso al costado en la gestión del equipo para refugiarse en el área técnica. En una maniobra relámpago, Lawrence Stroll ficha a Jonathan Wheatley, quien deja la escudería alemana tras menos de un año de gestión.