Tras el GP de China

Un paso adelante: Gasly cree que Alpine puede desafiar a McLaren, Ferrari y Red Bull

Tras una discreta temporada 2025, Alpine y Pierre Gasly muestran signos de recuperación en 2026. La actuación en el Gran Premio de China les da confianza para aspirar a competir con McLaren, Ferrari y Red Bull, mientras buscan consolidarse en la zona media y acercarse a la élite de la parrilla.