Un paso adelante: Gasly cree que Alpine puede desafiar a McLaren, Ferrari y Red Bull

La actuación de Alpine en el Gran Premio de China de Fórmula 1 le da confianza a Pierre Gasly y al equipo para aspirar a objetivos más ambiciosos en la temporada 2026.
Tras una discreta temporada 2025, Alpine y Pierre Gasly muestran signos de recuperación en 2026. La actuación en el Gran Premio de China les da confianza para aspirar a competir con McLaren, Ferrari y Red Bull, mientras buscan consolidarse en la zona media y acercarse a la élite de la parrilla.
La actuación de Alpine en el Gran Premio de China de Fórmula 1 le da confianza a Pierre Gasly y al equipo para aspirar a objetivos más ambiciosos en la temporada 2026.
Tras una campaña 2025 marcada por dificultades y relegada a la zona baja de la parrilla, Alpine realizó cambios estratégicos importantes: finalizó su programa de motores propio y adoptó unidades de potencia Mercedes, enfocándose desde temprano en el desarrollo del auto 2026.
Los resultados comienzan a verse, con el equipo consolidándose nuevamente en la zona media de la clasificación.
En Australia, Gasly se quedó con el último punto disponible en el décimo lugar, superando a su compañero Esteban Ocon.
Sin embargo, fue en China donde Alpine mostró un rendimiento más sólido: Gasly clasificó séptimo en ambas sesiones, superando incluso a algunos Red Bull, aunque cayó al 11° puesto en la carrera sprint debido a la degradación de neumáticos.
El domingo, el piloto francés terminó sexto, igualando el mejor resultado del equipo en una carrera en seco desde el Gran Premio de Qatar 2024.
“Definitivamente es alentador ver que en algunas sesiones podemos ser el cuarto más rápido”, declaró Gasly a Motorsport.com.
“La diferencia con McLaren es apenas de tres décimas… no están a años luz. Debemos concentrarnos en lo nuestro, seguir sumando rendimiento y, poco a poco, meternos en ese grupo que está por delante”.
Consultado sobre si el rendimiento en Shanghái coincidía con las expectativas tras los tests de pretemporada, Gasly admitió.
“No voy a mentir, fue un poco mejor de lo que esperábamos. Mirando a Red Bull, estoy un poco confundido con su ritmo. Max Verstappen estuvo más de un segundo más lento que el poleman y a 0,14s de mí en la clasificación, así que no creemos estar todavía a ese nivel. Nosotros dimos un paso adelante”.
Durante la carrera, Gasly se mantenía quinto, seguido por Franco Colapinto, cuando la intervención del auto de seguridad tras la detención de Lance Stroll cambió el panorama. Gasly fue superado en la relanzada por Oliver Bearman y no pudo recuperar la posición, finalizando sexto a dos segundos de Haas y con amplia ventaja sobre el séptimo.
Colapinto, afectado por el momento del safety car y un contacto con Ocon, concluyó décimo.
“En lo más profundo, el Pierre competitivo está un poco molesto por no haber conseguido la quinta posición”, reconoció el francés.
“Pero si miramos dónde estábamos en 2025 y dónde estamos ahora, es una liga completamente distinta. Hicimos un buen trabajo en clasificación y el primer stint fue sólido. Todavía hay pequeños detalles que afinar, pero no son limitaciones imposibles de solucionar”.
Gasly se muestra confiado en el potencial del equipo y en su propio rendimiento.
“Si volviéramos ahora a Melbourne, estaría en la Q3. Hemos dado un paso adelante gracias a pequeños ajustes, no a piezas nuevas. El objetivo es abrir una brecha con los de atrás y empezar a presionar a los que están delante. ¿Si podremos meternos en esa pelea? No lo sé, pero los chicos están trabajando muy duro y hay más por venir. Eso ya me entusiasma”.
Con su séptimo puesto en el campeonato de pilotos, por delante de nombres como Max Verstappen y Oscar Piastri, Gasly y Alpine empiezan a dejar atrás la discreta temporada pasada y se proyectan con ambición hacia la pelea con los grandes de la parrilla: McLaren, Ferrari y Red Bull.