“Orgullosos de vos”: el mensaje de Williams a Colapinto tras el GP de China

Franco Colapinto volvió a quedar en el centro de la escena después de su actuación en el Gran Premio de China. El argentino terminó décimo en Shanghái, sumó su primer punto de la temporada con Alpine y recibió una muestra de afecto que no pasó inadvertida entre los fanáticos.
Entre los cientos de reacciones que aparecieron tras la carrera, una de las más comentadas fue la de Williams. La escudería británica, con la que Colapinto había sumado antes en la Fórmula 1, comentó su publicación en redes con una frase breve pero potente: “Orgullosos de vos, Franco”.
Williams felicitó a Colapinto tras su décimo puesto en el GP de China.
Un vínculo que sigue vivo
El mensaje tuvo rápida repercusión entre los seguidores del piloto argentino. No solo por el tono afectuoso, sino también porque reflotó el vínculo que Colapinto construyó con el equipo durante su etapa anterior en la máxima categoría, cuando logró dos de sus primeras tres carreras con puntos para el campeonato de constructores.
La publicación del propio Colapinto también ayudó a amplificar ese momento. En su balance del fin de semana, el argentino destacó el esfuerzo del equipo, remarcó que hubo chances de pelear más arriba y contó que el auto terminó muy dañado, aunque dejó una señal optimista de cara a lo que viene.
Williams felicitó a Colapinto tras su décimo puesto en el GP de China.
China, un paso adelante para Alpine
El décimo puesto en Shanghái representó mucho más que una unidad en la tabla. Fue el primer punto de Colapinto desde su llegada a Alpine y una actuación que lo mostró competitivo en un contexto exigente, después de una carrera atravesada por incidentes, estrategia y desgaste.
Ese resultado también reforzó su presencia dentro de la conversación de la Fórmula 1 en Argentina. El rendimiento del piloto de Pilar generó elogios en redes, reacciones de otros equipos y una expectativa renovada de cara a la próxima fecha del calendario.
Cuándo vuelve a correr Colapinto
La próxima presentación del argentino será en el Gran Premio de Japón, previsto para el fin de semana del 27 al 29 de marzo en Suzuka. La carrera principal se disputará el domingo 29 a las 2 de la madrugada de la Argentina.
El cronograma para el público argentino tendrá actividad en horarios nocturnos y de madrugada. La práctica 1 será el jueves 26 a las 19.30, la práctica 2 el jueves a las 23, la práctica 3 el viernes 27 a las 19.30 y la clasificación ese mismo viernes a las 23. La carrera comenzará el sábado 28 a las 22 de Argentina, equivalente a las 2 del domingo 29 en Japón.