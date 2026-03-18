Antes de GP de Japón: Colapinto habló en la fábrica de Alpine y marcó el rumbo

Franco Colapinto volvió a dejar un mensaje puertas adentro en Alpine en la previa del Gran Premio de Japón. La escudería difundió las palabras que el piloto argentino les dedicó a los integrantes del equipo en la fábrica de Enstone, después de las primeras fechas de la temporada 2026.
En ese intercambio, Colapinto reconoció que el arranque del año no fue sencillo, pero remarcó que por primera vez sienten que el equipo está en condiciones de pelear por resultados importantes. También destacó el esfuerzo colectivo y marcó como objetivo no solo llegar arriba, sino sostenerse en ese nivel.
Un balance sincero tras las primeras carreras
El mensaje del argentino mostró una mezcla de autocrítica y empuje. Colapinto habló de informes duros y de un comienzo exigente, aunque enseguida contrapuso esa lectura con una idea más optimista: la sensación de que Alpine puede aspirar a un salto de rendimiento si logra consolidar lo bueno que ya empezó a mostrar.
Colapinto no la pasó bien en Ausralia. Foto: Reuters
También puso el foco en el trabajo de la fábrica y en el esfuerzo conjunto entre pista y estructura técnica. En ese punto, buscó reforzar el vínculo con el personal de Enstone en una etapa del campeonato que todavía recién empieza, pero que ya dejó señales sobre el potencial del auto y del proyecto.
China fue otra historia para Colapinto: cosechó sus primeros puntos en Alpine. Foto: Reuters
Japón, la próxima escala para Alpine
La próxima presentación de Colapinto será en Suzuka, en el Gran Premio de Japón, programado entre el 27 y el 29 de marzo. Será la siguiente estación del calendario tras las dos primeras competencias del año y una nueva oportunidad para que el argentino intente volver a sumar y seguir afirmándose dentro de la temporada.
El circuito japonés aparece además como una cita importante para medir la evolución de varios equipos en este arranque de campeonato. En ese contexto, Alpine llegará con el impulso anímico de un discurso interno que buscó ordenar sensaciones, reconocer dificultades y sostener la ambición de pelear más arriba.
Los horarios del GP de Japón para Argentina
Para la Argentina, la actividad oficial comenzará el jueves 26 de marzo por la noche con la primera práctica libre, prevista de 19.30 a 20.30. La segunda tanda será ese mismo jueves, de 23 a 0.
La tercera práctica libre se correrá el viernes 27 de marzo, también de 19.30 a 20.30, mientras que la clasificación será ese mismo día entre las 23 y la medianoche. La carrera principal se disputará el sábado 28 de marzo a las 22 de la Argentina, equivalente a las 14 del domingo 29 en Japón.