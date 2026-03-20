Fórmula 1

GP de Japón: Horarios, TV y el desafío de Franco Colapinto en el mítico Suzuka

El Gran Premio de Japón marca la tercera escala del calendario 2026. Tras sumar sus primeros puntos con Alpine en China, el pilarense se enfrenta a uno de los trazados más exigentes y técnicos del mundo. Mercedes llega como dominador, mientras Red Bull busca salir de su crisis de competitividad.