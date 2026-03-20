GP de Japón: Horarios, TV y el desafío de Franco Colapinto en el mítico Suzuka

La máxima categoría del automovilismo mundial no da respiro. Del 27 al 29 de marzo, el espectacular trazado de Suzuka será el escenario de la tercera fecha de una temporada 2026 que ha comenzado con movimientos inesperados en el tablero de fuerzas.
El Gran Premio de Japón marca la tercera escala del calendario 2026. Tras sumar sus primeros puntos con Alpine en China, el pilarense se enfrenta a uno de los trazados más exigentes y técnicos del mundo. Mercedes llega como dominador, mientras Red Bull busca salir de su crisis de competitividad.
La máxima categoría del automovilismo mundial no da respiro. Del 27 al 29 de marzo, el espectacular trazado de Suzuka será el escenario de la tercera fecha de una temporada 2026 que ha comenzado con movimientos inesperados en el tablero de fuerzas.
Para el público argentino, la cita exigirá nuevamente el ritual del trasnocho, pero con el incentivo renovado de seguir la evolución de Franco Colapinto en las filas de Alpine.
Para el bonaerense, Suzuka no es una carrera más. Desde que se confirmó su continuidad en la grilla con el equipo de Enstone, Franco señaló al circuito nipón como uno de sus grandes objetivos personales.
Tras una actuación consagratoria en el Gran Premio de China, donde logró cruzar la meta en la zona de puntos mostrando una madurez conductiva notable, el argentino llega con la confianza en alza.
"Es una de las pistas que más quería descubrir", había confesado Colapinto el año pasado.
El desafío no es menor: Suzuka, con su famoso diseño en forma de "ocho" y las míticas "Eses", requiere una precisión quirúrgica y una confianza total en la carga aerodinámica del monoplaza, algo que pondrá a prueba el desarrollo técnico del coche francés en este inicio de año.
El arranque de 2026 ha dejado un panorama sorprendente. Mercedes ha recuperado la memoria y llega a Japón intentando ratificar el dominio exhibido en Australia y China. La escudería de Brackley parece haber encontrado la clave del nuevo reglamento, dejando a Ferrari como su perseguidor más inmediato y sólido.
En la vereda opuesta, la preocupación se instala en Milton Keynes. Red Bull atraviesa un inicio de temporada inusualmente errático. Tras la falta de ritmo y el abandono de Max Verstappen en la ronda anterior, el equipo austríaco apenas pudo rescatar un octavo puesto de la mano de Isack Hadjar.
Suzuka, una pista que históricamente le ha sentado bien a la estructura de las bebidas energéticas, será el termómetro definitivo para saber si lo visto hasta ahora es solo un bache o un problema estructural de competitividad.
Por su parte, McLaren también buscará revancha tras el frustrante paso por Shanghái, donde problemas de fiabilidad le impidieron siquiera tomar la salida, dejando una deuda pendiente con sus seguidores.
Para no perderse detalle de la acción en pista y seguir el desempeño de Colapinto, estos son los horarios oficiales para nuestro país.
Práctica Libre 1: Jueves 26 de marzo – 23:30 hs.
Práctica Libre 2: Viernes 27 de marzo – 03:00 hs.
Práctica Libre 3: Viernes 27 de marzo – 23:30 hs.
Clasificación: Sábado 28 de marzo – 03:00 hs.
Carrera: Domingo 29 de marzo – 02:00 hs.
La competencia podrá seguirse en vivo a través de la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina. Además por F1 TV Pro