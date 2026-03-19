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Ferrari apuesta al sistema ADUO para neutralizar el dominio de Mercedes

A partir del 1° de junio, la FIA cerrará el polémico vacío legal en la relación de compresión que benefició a Mercedes en el arranque de la temporada. Sin embargo, Fred Vasseur advierte que el rendimiento de las "Flechas de Plata" no depende de un solo factor y que la verdadera oportunidad para Ferrari reside en el mecanismo de actualización ADUO.

El vacío legal de la relación de compresión llega a su fin, pero Ferrari mantiene la cautela. Credito: EUTERS/Maxim ShemetovEl vacío legal de la relación de compresión llega a su fin, pero Ferrari mantiene la cautela. Credito: EUTERS/Maxim Shemetov
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El reglamento de 2026 redujo la relación de compresión de las unidades de potencia a 16:1, una medida verificada a temperatura ambiente. No obstante, Mercedes logró una interpretación técnica que expande esa relación en pleno funcionamiento.

Mientras Toto Wolff minimiza el impacto a apenas 3 CV, Max Verstappen sugiere que la ventaja real es diez veces mayor.

Formula One F1 - Chinese Grand Prix - Shanghai International Circuit, Shanghai, China - March 15, 2026 Mercedes' George Russell and Ferrari's Charles Leclerc in action during the race REUTERS/Go NakamuraEl fin del "truco" térmico y la controversia de los caballos. Credito: REUTERS/Go Nakamura

En Maranello, Fred Vasseur prefiere no obsesionarse con esta cifra, sosteniendo que el cierre de esta brecha reglamentaria el próximo 1° de junio no será, por sí solo, el factor que cambie el tablero de juego.

ADUO: La llave para reducir la brecha técnica

Para Ferrari, la esperanza de competitividad no reside en las restricciones ajenas, sino en el sistema de Additional Development and Upgrade Opportunities (ADUO).

Este mecanismo evalúa la potencia tras los GP de Mónaco, Zandvoort y México. Aquellos fabricantes que registren un déficit de entre el 2% y el 4% respecto al motor líder podrán introducir mejoras adicionales.

Formula One F1 - Chinese Grand Prix - Shanghai International Circuit, Shanghai, China - March 15, 2026 Ferrari's Lewis Hamilton, Mercedes' Andrea Kimi Antonelli, Ferrari's Charles Leclerc, Mercedes' George Russell, Alpine's Pierre Gasly, Red Bull's Isack Hadjar, Haas' Oliver Bearman, Alpine's Franco Colapinto and drivers in action at the start of race REUTERS/Jakub PorzyckiEl fin del "truco" térmico y la controversia de los caballos. Credito: REUTERS/Jakub Porzycki

Vasseur confía en que esta ventana de desarrollo será la herramienta clave para que la Scuderia recupere el terreno perdido en las rectas, donde hoy el déficit frente a Mercedes es evidente.

Un enfoque integral más allá del motor de combustión

A pesar de la diferencia de seis décimas en clasificación y el uso estratégico del Modo Overtake por parte de Mercedes, Vasseur insiste en una visión sistémica del SF-26.

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El jefe de equipo señala que el rendimiento no es solo una cuestión de combustión interna, sino de gestión de energía, eficiencia del chasis y aerodinámica.

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Con una desventaja de 31 puntos en el campeonato de constructores, la misión en Maranello es evolucionar cada parámetro en paralelo, evitando la visión de túnel sobre el motor para pelear de igual a igual en la gira europea.

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