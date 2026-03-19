Motores bajo la lupa

Ferrari apuesta al sistema ADUO para neutralizar el dominio de Mercedes

A partir del 1° de junio, la FIA cerrará el polémico vacío legal en la relación de compresión que benefició a Mercedes en el arranque de la temporada. Sin embargo, Fred Vasseur advierte que el rendimiento de las "Flechas de Plata" no depende de un solo factor y que la verdadera oportunidad para Ferrari reside en el mecanismo de actualización ADUO.