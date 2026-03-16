Al ritmo de Colapinto: la intro de F1 Kids que se volvió viral en redes

La Fórmula 1 encontró otra forma de llegar a los más pequeños. Esta vez no fue con una maniobra increíble o algún momento divertido, sino con la nueva apertura de F1 Kids, la versión infantil del universo de la Máxima. Allí, Franco Colapinto aparece animado, con los colores de Alpine y dentro de una secuencia que presenta a toda la grilla de 2026.
El video muestra a los pilotos convertidos en personajes caricaturizados, con una estética más lúdica y orientada a nuevos públicos. En el material, Colapinto aparece identificado con su nombre e indumentaria de Alpine y tirando golpes en referencia a su fanatismo con “Punch”, el mono viral que no puede separarse de un peluche.
La secuencia no tardó en multiplicarse en X, Instagram y otras plataformas. Distintas cuentas deportivas y medios argentinos replicaron el clip, destacando la presencia del piloto de Pilar en una pieza global de la categoría. Esa circulación digital ayudó a que la intro se convirtiera en tema de conversación entre fanáticos de la Fórmula 1 y seguidores del argentino.
El valor simbólico de ver a Colapinto desde el inicio
La presencia de Colapinto en esta apertura también tiene un peso simbólico. Es la primera vez que el argentino aparece desde el arranque en la intro de temporada, algo que contrasta con 2025, cuando al comienzo figuraba Jack Doohan y el cambio recién se vio reflejado después.
Por eso, más allá del tono infantil del video, la aparición del bonaerense refuerza una idea que la propia Fórmula 1 viene empujando: Colapinto ya forma parte del paquete central de imagen del campeonato.