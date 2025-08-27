Una historia que se repite en Newell’s: cómo reconstruirse después del golpe en el clásico

Si hay un desafío que Newell’s ha experimentado una y otra vez en los últimos años, es precisamente el que vuelve a hacerse presente en estos días: cómo sanar lo más rápido posible de las heridas que le dejó otra derrota en el clásico de la ciudad.
Es el mayor desafío que ha tenido el equipo “leproso” en los últimos años. Este viernes, el conjunto del “Ogro” Fabbiani recibe a Barracas Central, en un clima que no será el mejor. El club ya empieza a vivir las elecciones de diciembre próximo
Si hay un desafío que Newell’s ha experimentado una y otra vez en los últimos años, es precisamente el que vuelve a hacerse presente en estos días: cómo sanar lo más rápido posible de las heridas que le dejó otra derrota en el clásico de la ciudad.
Esa es la única preocupación que embarga por estas horas al cuerpo técnico, al plantel y, por supuesto, a los dirigentes, que son los principales apuntados por los hinchas tras una nueva decepción. Este viernes por la noche, la “Lepra” recibe a Barracas Central, un rival siempre incómodo que arrancó muy bien el Torneo Clausura y se ubica en el segundo puesto de la tabla de la Zona “A”. Pero más allá del adversario de turno, la gran incógnita pasa por saber cómo reaccionará el equipo de Cristian Fabbiani después del golpe más duro que ha recibido el ciclo de este entrenador.
Newell’s venía con buenas sensaciones en la previa del clásico en cancha de Central. La clasificación a cuartos de final de la Copa Argentina tras eliminar a Atlético Tucumán, la muestra de carácter que dio el equipo alternativo en su visita a Defensa y Justicia y el buen momento que estaban atravesando varias de las principales individualidades del plantel “rojinegro”, conformaban un combo que sembraba optimismo entre los hinchas. Habrá que ver si todo eso sigue en pie luego de la dolorosa derrota del sábado pasado.
El clima no será el mejor este viernes en el “Coloso Marcelo Bielsa”, eso está más que claro. Posiblemente habrá reproches para el técnico y para los jugadores por la pobre propuesta de Newell’s en el clásico, pero los principales apuntados serán los dirigentes, encabezados por el presidente Ignacio Astore. Para colmo, la decepción deportiva empezará a mezclarse con el clima político, rumbo a las elecciones programadas para el próximo 14 de diciembre. Elecciones que el presidente Astore prometió que se iban a adelantar, pero finalmente no sucedió.
En cuanto a lo futbolístico, hay poco para anticipar. El técnico Cristian Fabbiani se fue sin hablar el sábado pasado del “Gigante” de Arroyito y decidió clausurar las puertas del predio de entrenamiento durante la semana, con la intención de hacer autocrítica, de curar las heridas y de preparar el cruce con Barracas para tratar de salir de este laberinto por arriba. Es decir, con una victoria que calme un poco a las fieras.
Fabbiani tendrá que hacer un cambio en forma obligada, por la expulsión del defensor Luciano Lollo en el clásico. Ante un partido de local, con la necesidad extrema de ganar y frente a un rival que no se caracteriza por su juego ofensivo, parece la oportunidad ideal para romper la amarreta línea de cinco defensores y apostar por un volante o por un delantero más. Darío Benedetto, que entró en los últimos minutos ante Central, podría tener la chance de jugar desde el arranque por primera vez.
La historia reciente certifica que a Newell’s le cuesta mucho reponerse de las caídas ante su rival de toda la vida. Sobre todo cuando el siguiente partido es de local y debe enfrentar el descontento y la desazón de su gente. También es verdad que los hinchas de la “Lepra” han demostrado una y otra vez su fidelidad inquebrantable y este viernes volverán a colmar el “Coloso” para ver ganar al equipo. Será el primer gran desafío emocional para el “Ogro”, que hasta acá contó con el apoyo de la gente.
Más allá de su flojo presente en el Torneo Clausura, Newell’s apunta casi todos sus cañones a seguir avanzando en la Copa Argentina, certamen en el que está a solo tres partidos de lograr un título y un boleto a la Copa Libertadores de 2026. La organización de esta competencia anunció el día en que se medirán la “Lepra” y Belgrano de Córdoba, por los cuartos de final. Será el miércoles 17 de septiembre.
Lo que todavía no está definido es la sede y el horario para este encuentro que enfrentará a rosarinos y cordobeses. Algunos rumores indican que el partido podría jugarse en el estadio “La Pedrera” de San Luis, en horario nocturno. Si es así, se deberá poner especial atención en el traslado de las hinchadas, ya que hay antecedentes de choques violentos entre ambas.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.