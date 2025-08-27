LPF

Una historia que se repite en Newell’s: cómo reconstruirse después del golpe en el clásico

Es el mayor desafío que ha tenido el equipo “leproso” en los últimos años. Este viernes, el conjunto del “Ogro” Fabbiani recibe a Barracas Central, en un clima que no será el mejor. El club ya empieza a vivir las elecciones de diciembre próximo