En el Parque del Sur

Una noche para recordar: más de 30.000 personas coparon el Fan Fest de Santa Fe

Los Tipitos y Uriel Lozano animaron la capital provincial y convocaron a una multitud. Mientras, Los Pericos y Los Totora fueron los grandes protagonistas en Rosario, y Rafaela tuvo música y freestyle en una nueva jornada de los Juegos Suramericanos.