La música volvió a reunir a miles de personas alrededor de los Juegos Suramericanos. Este miércoles, los Fan Fest de Santa Fe, Rosario y Rafaela cerraron otra jornada con escenarios activos, propuestas para toda la familia y un público que acompañó desde la tarde hasta la noche.
Una noche para recordar: más de 30.000 personas coparon el Fan Fest de Santa Fe
Los Tipitos y Uriel Lozano animaron la capital provincial y convocaron a una multitud. Mientras, Los Pericos y Los Totora fueron los grandes protagonistas en Rosario, y Rafaela tuvo música y freestyle en una nueva jornada de los Juegos Suramericanos.
En Santa Fe, el Parque del Sur volvió a recibir a familias, jóvenes y visitantes que se acercaron para disfrutar de una tarde con música y actividades.
Plano Austral y La Chica del Cumpleaños fueron parte de la programación, que tuvo su cierre con Los Tipitos y Uriel Lozano, dos de los nombres más esperados de la jornada. Fueron más de 30.000 personas las que se reunieron en el Parque del Sur para disfrutar de una noche con grandes shows.
El escenario santafesino también contó con propuestas de radio, Resuena y una nueva edición de “La Fórmula del Encuentro: Ciencia y Deporte de alto rendimiento”. Entre una actividad y otra, el público recorrió el predio, compartió la tarde y acompañó una programación que se extendió hasta la noche.
En Rosario, el Parque Independencia tuvo uno de los momentos más esperados de la jornada con la presentación de Los Pericos, que hicieron cantar al público con sus canciones más conocidas. Más tarde, Los Totora tomaron el escenario para ponerle ritmo al cierre y convertir el final de la noche en una fiesta a puro baile.
La programación rosarina había comenzado desde la mañana con el Circo Lumiere en la CapiPlaza, actividades de radio y streaming, premiaciones y distintas propuestas culturales. También hubo música en el Museo del Deporte, con las presentaciones de Ana Milagros, y en el escenario principal, donde actuaron Steely Van y Agus Perez.
Una fiesta que se construye entre todos
En Rafaela, la propuesta se repartió entre el Microestadio del Distrito Joven y el Velódromo. La música estuvo presente durante toda la tarde con DJ Nacho Hergenreder, DJ Ivan Garcia y Freestyle Libre FUBU, mientras que Es-coupé fue parte del cierre en el Microestadio.
Más allá de los artistas, los Fan Fest volvieron a ofrecer espacios para quedarse y disfrutar. Hubo gastronomía, actividades recreativas, experiencias interactivas y propuestas vinculadas con el deporte, en una combinación que permitió que cada sede tuviera su propio ritmo.
La postal se repitió en las tres ciudades: grupos de amigos frente a los escenarios, familias recorriendo los espacios, jóvenes que se sumaron a los shows y visitantes que encontraron en los Fan Fest otra manera de acompañar los Juegos Suramericanos.
Con el paso de los días, estos espacios se transformaron en una parte importante de la experiencia Santa Fe 2026. La competencia sigue siendo el centro, pero alrededor de ella también crece una celebración que reúne música, encuentros y alegría.