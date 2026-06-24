Día del Piloto Argentino

A 115 años de su nacimiento, Fangio sigue siendo un gran símbolo del automovilismo

Cada 24 de junio se celebra el Día del Piloto Argentino en homenaje al quíntuple campeón mundial de Fórmula 1. La historia de un hombre que trascendió generaciones y convirtió su nombre en sinónimo de excelencia.