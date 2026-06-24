Con siete fechas disputadas y siete ganadores diferentes, el Turismo Carretera atraviesa una de las temporadas más parejas de los últimos años. Nicolás Moscardini, Julián Santero, Agustín Canapino, Facundo Chapur, Santiago Mangoni, Mariano Werner y Valentín Aguirre fueron los vencedores de las primeras siete competencias del calendario, una muestra de la competitividad que presenta la categoría en 2026.
La Copa de Oro 2026 ya tiene definidos sus escenarios
Con siete ganadores distintos en siete fechas, la máxima categoría de automovilismo argentina se prepara para una definición que comenzará en San Luis y terminará en La Plata.
Mientras restan tres carreras para completar la etapa regular, Jonatan Castellano se mantiene como líder del campeonato, seguido por Julián Santero y Hernán Palazzo. Antes del inicio de los playoffs, la categoría deberá visitar Posadas, San Juan Villicum y Paraná para definir a los doce pilotos que lucharán por el título.
La ACTC confirmó que la etapa decisiva del campeonato comenzará el 13 de septiembre en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis y finalizará el 6 de diciembre en el Roberto Mouras de La Plata, luego de pasar por San Nicolás, Rosario y Río Cuarto.
San Luis, el origen de la Copa de Oro
La apertura de los playoffs se disputará en el autódromo Rosendo Hernández. El circuito puntano ocupa un lugar especial en la historia del Turismo Carretera, ya que allí se corrió la primera carrera de la Copa de Oro en 2008. Desde entonces fue escenario habitual del inicio de la definición y recibió triunfos de pilotos como Emanuel Moriatis, Diego Aventín, Matías Rossi, Leonel Pernía, Julián Santero y Agustín Canapino.
San Nicolás, una sede consolidada
La segunda fecha será el 4 de octubre en San Nicolás. El trazado bonaerense se incorporó al calendario en los últimos años y rápidamente se transformó en una referencia dentro de los playoffs. Las competencias disputadas allí terminaron por consolidarlo como uno de los escenarios habituales de la lucha por el campeonato.
Rosario y su único antecedente
La tercera cita tendrá lugar el 25 de octubre en el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario. El circuito santafesino cuenta con un solo antecedente para el Turismo Carretera: la carrera disputada el 5 de mayo de 2019, cuando Matías Rossi se impuso con Ford. Será la primera vez que el trazado rosarino forme parte de los playoffs.
Río Cuarto vuelve al calendario
La cuarta fecha se disputará el 15 de noviembre en Río Cuarto. El regreso del TC al tradicional escenario cordobés marcará el reencuentro con una plaza histórica para la categoría, ausente del calendario desde 2012. La última competencia allí quedó en manos de Juan Bautista De Benedictis y, además, será el estreno absoluto del circuito como sede de una fecha de Copa de Oro.
La Plata, el gran escenario de las coronaciones
La definición llegará el 6 de diciembre al autódromo Roberto Mouras de La Plata. El trazado platense está íntimamente ligado a las consagraciones de la era moderna del Turismo Carretera. Allí se definieron campeonatos memorables como los obtenidos por Mauro Giallombardo, Omar Martínez, Guillermo Ortelli, Agustín Canapino y Julián Santero, además de algunas de las definiciones más recordadas de las últimas décadas.
Calendario de la Copa de Oro 2026
13 de septiembre: San Luis
4 de octubre: San Nicolás
25 de octubre: Rosario
15 de noviembre: Río Cuarto
6 de diciembre: La Plata
Con escenarios históricos, regresos esperados y dos plazas que debutarán dentro de los playoffs, la Copa de Oro 2026 ya tiene su recorrido definido. Ahora la atención está puesta en las tres fechas que restan de la etapa regular, donde se conocerán los doce pilotos que buscarán quedarse con la corona del Turismo Carretera.