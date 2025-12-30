Fórmula 1

Motor 2026: Ferrari valida una solución extrema para competir con Mercedes y Red Bull

Ferrari avanzó en decisiones clave para su unidad de potencia 2026 al aprobar el uso de una culata de aleación de acero, una solución extrema que busca fiabilidad y mayor margen térmico. El nuevo proyecto, altamente integrado con el chasis, apunta a maximizar las oportunidades aerodinámicas en un reglamento técnico completamente renovado.