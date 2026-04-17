La final del Mundial 2026 sumará un ingrediente inédito: por primera vez en la historia del torneo habrá un show de medio tiempo. El anuncio lo hizo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante una exposición en Washington, donde adelantó que Chris Martin y Coldplay estarán al frente de la propuesta artística del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
FIFA confirmó a Coldplay al frente del show del entretiempo de la final del Mundial 2026
Gianni Infantino anunció que la final del Mundial 2026 tendrá por primera vez un show de medio tiempo en el MetLife Stadium. Dijo que Coldplay y Chris Martin estarán al frente del espectáculo y que habrá más artistas invitados.
La novedad marca un giro fuerte en el formato del partido más importante del fútbol mundial. Hasta ahora, las finales de la Copa del Mundo habían tenido shows previos o intervenciones musicales alrededor del evento, pero nunca un espectáculo formal en el entretiempo al estilo de los grandes eventos deportivos de Estados Unidos.
Infantino además dejó abierta la puerta a una puesta mucho más amplia que la de una sola banda. “No será solo uno”, dijo al hablar del espectáculo, y prometió uno de los shows “más grandes del mundo”, en una señal de que la FIFA busca convertir la final en una experiencia todavía más global y más cercana al modelo del Super Bowl.
Una final con formato nuevo
La final del Mundial 2026 se jugará el 19 de julio en el MetLife Stadium, en el área de Nueva York-Nueva Jersey. Ese partido será el cierre del primer Mundial masculino con 48 selecciones y de una edición organizada en conjunto por Estados Unidos, México y Canadá.
La incorporación de un show de medio tiempo es parte de esa lógica expansiva. FIFA busca que esta Copa del Mundo sea la más vista y la más ambiciosa de la historia, no solo por la cantidad de equipos y sedes, sino también por el modo en que presentará sus grandes partidos ante una audiencia global.
El movimiento también refuerza la influencia del modelo estadounidense sobre el torneo. La idea de sumar un espectáculo central durante la pausa del partido se inspira directamente en formatos de entretenimiento deportivo ya instalados en ese país, algo que Infantino viene empujando desde hace tiempo para ampliar el alcance comercial y cultural de la competencia.
Qué rol tendrá Coldplay
La declaración de Infantino presentó a Chris Martin y Coldplay como la cara principal del show. Distintos medios interpretaron eso como una confirmación de la participación de la banda en el evento, aunque Global Citizen, la organización que producirá el espectáculo, aclaró en su sitio oficial que la grilla de artistas todavía no fue anunciada y que Martin está colaborando en tareas de producción.
Ese matiz no cambia el dato central: Coldplay quedó oficialmente asociado al primer show de medio tiempo de una final mundialista. El vínculo con FIFA y Global Citizen ya estaba en marcha desde antes, y el nombre de Chris Martin aparece otra vez como pieza clave en el armado de un evento pensado para combinar música, fútbol e impacto global.
La experiencia previa también cuenta. Global Citizen ya produjo el show del entretiempo de la final del Mundial de Clubes 2025, también en el MetLife Stadium, con J Balvin, Doja Cat y Tems como artistas centrales y con participación de Chris Martin en la curaduría. Ese antecedente funciona como ensayo general de lo que la FIFA quiere hacer ahora a una escala todavía mayor.
Más artistas y una producción con mensaje
Infantino adelantó que no será un recital de un solo nombre. La idea es que se sumen más artistas invitados, aunque por ahora la FIFA no dio precisiones sobre quiénes acompañarán a Coldplay o a Martin en el escenario. Esa reserva alimenta la expectativa sobre una puesta pensada para tener impacto global y múltiple representación musical.
La producción del show estará a cargo de Global Citizen, que ya explicó que el evento no tendrá solo un perfil de entretenimiento. La organización sostiene que el objetivo es usar la final del Mundial como plataforma para impulsar acciones vinculadas al acceso al deporte y a la educación de calidad para chicos de todo el mundo.
Ese enfoque social forma parte de una alianza más amplia entre FIFA y Global Citizen. En el marco de ese acuerdo, ambas partes vienen trabajando en iniciativas ligadas al llamado FIFA Global Citizen Education Fund, con la meta de ampliar el acceso a educación y fútbol en más de 200 países.
Una final pensada como espectáculo total
La decisión confirma que la final del Mundial 2026 no será presentada solo como un partido. La FIFA quiere que funcione como un acontecimiento total, con una narrativa más cercana a los grandes eventos globales de entretenimiento, algo que encaja con la escala del torneo, con el mercado anfitrión y con la ambición de récord de audiencia.
En ese contexto, el nombre de Coldplay aparece como la primera gran referencia pública del show. Falta conocer la lista definitiva de artistas, el formato exacto y el tiempo real que ocupará la pausa musical, pero el anuncio ya dejó claro que la final del Mundial 2026 buscará jugar también fuera de la cancha.