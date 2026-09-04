GP de Italia

Briatore acusó a un juez de tener vínculos con McLaren y Stella respondió: “Es insultante”

El asesor ejecutivo de Alpine cuestionó la imparcialidad del tribunal que le quitó el podio de Mónaco a Pierre Gasly. El responsable de McLaren rechazó las acusaciones y exigió que se responsabilice por sus palabras.