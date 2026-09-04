La resolución de la Corte Internacional de Apelaciones de la FIA sobre el Gran Premio de Mónaco desató un fuerte enfrentamiento entre Alpine y McLaren. Flavio Briatore cuestionó la independencia de uno de los jueces que intervino en el fallo y Andrea Stella respondió que sus acusaciones resultaban “insultantes”.
Briatore acusó a un juez de tener vínculos con McLaren y Stella respondió: “Es insultante”
El asesor ejecutivo de Alpine cuestionó la imparcialidad del tribunal que le quitó el podio de Mónaco a Pierre Gasly. El responsable de McLaren rechazó las acusaciones y exigió que se responsabilice por sus palabras.
El conflicto volvió a encenderse este viernes en Monza, pocas horas después de que la FIA restituyera las dos penalizaciones de cinco segundos que Pierre Gasly había recibido por superar el límite de velocidad en el ingreso a boxes.
Gasly, quien había terminado tercero en pista, volvió a caer al séptimo lugar. Isack Hadjar recuperó el podio, mientras que Alpine perdió nueve puntos en el campeonato de constructores.
Briatore aseguró que acepta la resolución, pero apuntó directamente contra Filippo Marchino, uno de los cuatro integrantes del tribunal que se reunió el 25 de agosto en París.
“Creo que es muy injusto. Aceptamos la decisión, pero uno de los jueces se comportó como un fiscal”, afirmó el asesor ejecutivo de Alpine.
Según Briatore, Marchino tendría vínculos anteriores con McLaren. El italiano mencionó una presentación realizada en 2018 en una sede de McLaren Special Operations, en Beverly Hills, y una relación con una fundación benéfica que recibió el apoyo de la compañía británica.
“Un juez debe ser completamente independiente”, sostuvo Briatore, quien también describió como hostil la actitud de Marchino durante la audiencia.
Las afirmaciones corresponden al dirigente de Alpine. La documentación publicada por la FIA identifica a Marchino como uno de los cuatro jueces que participaron en el tribunal, pero no indica que mantenga una relación formal con McLaren.
La dura respuesta de Stella
Andrea Stella rechazó públicamente las acusaciones y defendió tanto a McLaren como al funcionamiento de la Corte Internacional de Apelaciones.
“Considero que llevar la conferencia en esta dirección es bastante insultante para McLaren”, respondió el jefe del equipo británico.
Stella advirtió que quien realiza acusaciones de esa gravedad en público debe hacerse responsable de sus palabras. También sostuvo que la audiencia se desarrolló con los estándares adecuados y rechazó que se pusiera en duda la integridad del proceso.
El responsable de McLaren explicó que la apelación no estuvo motivada únicamente por los puntos que podía recuperar Oscar Piastri. Según afirmó, el objetivo fue conseguir claridad sobre la aplicación de las reglas y preservar la igualdad deportiva entre todos los participantes.
Un resultado que cambió tres veces
Gasly había sido sancionado en Mónaco por dos registros de 60,1 y 60,4 km/h en un sector del pitlane limitado a 60. Alpine presentó posteriormente nuevos datos que demostraron que existía una diferencia en la medición utilizada para calcular la velocidad.
Los comisarios aceptaron aquel planteo, anularon las penalizaciones y devolvieron al francés al tercer puesto. Sin embargo, Red Bull y McLaren apelaron al considerar que esa decisión generaba una desigualdad respecto de otros pilotos que habían cumplido sanciones similares durante la carrera.
La Corte aceptó las apelaciones y ordenó restablecer los castigos. Hadjar quedó tercero, Piastri avanzó al cuarto lugar, Liam Lawson al quinto y Arvid Lindblad al sexto.
El resultado de Mónaco quedó definitivamente cerrado casi tres meses después de la carrera. La discusión, en cambio, acaba de abrir otro capítulo: Briatore puso bajo sospecha la composición del tribunal y McLaren le exigió que responda por una acusación que